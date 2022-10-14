14 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Dünyaca ünlü marka ismini değiştirdi

Dünya çapında faaliyet gösteren spor ekipmanı markası Decathlon, Belçika’nın 3 şehrinde isim değişikliğine gitti. Şimdilik sadece üç şehirle sınırlı olan bu isim değişikliğinin altında zekice bir pazarlama fikri yatıyor.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 09:27
Takip Et

Nedenini duyanların ağzı açık kaldı. Dünyaca ünlü marka ismini değiştirdi

Dünyaca ünlü marka ismini değiştirdi
+
Aa
-

Marketing Türkiye'nin haberine göre, Decathlon, yeni sürdürülebilirlik kampanyasını duyurmak için oldukça ilginç bir yola başvurdu. Kampanya kapsamında Belçika’nın Evere, Namur ve Ghent kentlerindeki Decathlon mağazalarına bir ay boyunca Decathlon tabelası indirilerek “Nolhtaced” tabelası asılacak. 

Aynı zamanda ilgili mağazaların web sitelerine ve sosyal medya hesaplarına yeni logo eklenecek. Bu adımla “Tersten alışveriş”e teşvik etmeye çalışan markanın başlıca amacı müşterilerin eski veya kullanılmamış spor ürünlerini Decathlon’a satmalarını sağlamak ve böylece ürünlerin garanti kapsamında tamir edilip yeniden satılabilmesine olanak tanımak…

SATIŞ YAPANA KUPON VERİLECEK

Satış yapan müşteriler, yeni ekipman veya diğer ikinci el ürünlerde kullanılmak üzere 2 yıl geçerli olacak bir kupon alacak. Ayrıca dileyenler yeniden satılamayacak durumda ürünleri de geri dönüşüm için ücretsiz olarak mağazaya bırakabilecek. Şimdilik Belçika ile sınırlı olan bu hareketin diğer ülkelerde hayata geçip geçmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

Bu girişim, aynı zamanda düşük gelirli tüketicilere ikinci el spor malzemeleri satın alma şansı verdiğinden, Belçika’daki insanların 3’te 1’nin yeni spor giyim ürünleri satın almayı ertelemesine neden olan geçim sıkıntısına da ışık tutuyor.

Decathlon Sürdürülebilirlik Müdürü Joeri Moons, “Klasik tüketim modelimizin değişmesi gerekiyor: Daha az yeni ürün satın alıp eski malzemeleri tamir ediyor ve ardından yeniden satıyor veya kiralıyoruz. Böylece tüketiciler aynı zamanda eşyalara eskisinden daha farklı bakmaya başlıyor. Önemli olan bir eşyaya sahip olmaktan ziyade o eşyanın kullanılabilir olması” diyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
1
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
﻿Putin'in talimatı sonrası Gazprom’dan flaş Türkiye açıklaması
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
2
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿AKP’li Hayati Yazıcı’dan flaş çıkış: 'Altılı masanın adayı' diyerek o ismi işaret etti
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
3
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿Meteorolojiden fırtına ve sis uyarısı
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
4
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
﻿ABD'den gelen haber sonrası dolarda olacakları açıkladı. Selçuk Geçer ''Söylemedi demeyin''dedi
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
5
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿İndirim kısa sürdü: Akaryakıta yeni zam
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
6
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
﻿CHP'den kayıp 8 saat açıklaması. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu merak ediliyordu
﻿MEB’den büyük skandal. Suriyelilere yetişkin oyuncağı dağıtıldı
7
﻿MEB’den büyük skandal. Suriyelilere yetişkin oyuncağı dağıtıldı
﻿MEB’den büyük skandal. Suriyelilere yetişkin oyuncağı dağıtıldı
﻿Uşak'ta korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
﻿Uşak'ta korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
﻿Uşak'ta korkunç kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
﻿Psikologdan kanser hastaları hakkında kritik tanı açıklaması
﻿Psikologdan kanser hastaları hakkında kritik tanı açıklaması
﻿Psikologdan kanser hastaları hakkında kritik tanı açıklaması
﻿Sürüntü testi nedir, neyi ortaya çıkarır?
﻿Sürüntü testi nedir, neyi ortaya çıkarır?
﻿Sürüntü testi nedir, neyi ortaya çıkarır?
﻿MİT'ten Suriye'de özel operasyon: PKK Tugay Sorumlusu etkisiz hale getirildi
﻿MİT'ten Suriye'de özel operasyon: PKK Tugay Sorumlusu etkisiz hale getirildi
﻿MİT'ten Suriye'de özel operasyon: PKK Tugay Sorumlusu etkisiz hale getirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.