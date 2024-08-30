Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurtuluş ve kuruluşuna verdiği değer ortada.

23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos ve 29 Ekim Erdoğan için çok şey ifade etmiyor.

Varsa, yoksa Malazgirt.

Varsa, yoksa Sultan Alparslan.

Ya Sakarya Meydan Muhaberesi?

Ya Büyük Taarruz?

Ya Gazi Mustafa Kemal Atatürk?

Erdoğan için ne ifade ediyor?

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı’nda şöyle konuştu:

“Alparslan'ın ordusunda Kürtler, Araplar ve İslam'la müşerref olan diğer kavimlerden Müslümanlar düşmana karşı omuz omuza savaşmış, mübarek kanları işte bu topraklarda birbirine karışmıştır.”

Konuşma bir ibret vesikası.

Ne Mustafa var.

Ne Kemal var.

Ne Atatürk var.

Ne 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz var.

Ne Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurtuluş zaferleri var.

Ancak şu cümlesi de var:

"Üzerinden geçen 953 yıla rağmen Malazgirt ruhu Türkiye'yle birlikte Türk ve İslam dünyasında bir iman çağlayanı olarak gürül gürül akıyor.”

Yok artık.

Hangi İslam Dünyasında Malazgirt zaferi kutlanıyor?

Nedir bu Arap sevgin Erdoğan?

Madem Malazgirt İslam Dünyasında, “iman çağlayanı olarak gürül gürül akıyor” o halde şunu soruyorum

Gazze’de 40 bin Müslüman kardeşimizin katili faşist İsrail tarafından devam eden soykırımdan Malazgirt konuşmanda neden tek kelime etmedin Erdoğan?

Neden Müslüman Filistin halkına destek vermedin Erdoğan?

“Sultan Alparslan'ın bıraktığı mirası sadece Anadolu'nun fethinden ibaret görmenin, onu hakkıyla anlamamanın mümkün olmadığını” söyleyen Erdoğan’a soruyorum;

Atatürk olmasaydı,

Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara’da kurulmasaydı,

Önderliğinde kurtuluş savaşlarımız kazanılmasaydı,

7 düvelin işgal ettiği Anadolu’da Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilan edilmeseydi;

Ahlat’ta Saray yapabilir miydin Erdoğan?

Malazgirt’in 953’üncü yılını kutlayabilir miydin Erdoğan?

Sultan Alparslan’a verdiğin değer ortada.

En az bu değer kadar Gazi Mustafa Kemal’e neden değer vermiyorsun?

Nedir senin derdin Erdoğan?

Nedir senin hedefin Erdoğan?

“Sultan Alparslan'ın Anadolu ile birlikte kutlu bir davayı da emanet etti” diyen Erdoğan’a soruyorum;

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ilke ve devrimlerini Türk Milleti’ne emanet etmedi mi?

Gençliğe hitabesi ile bizlere Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni emanet etti büyük önder Atatürk.

Ne Sultan Alparslan’ı ne Fatih Sultan Mehmet’i unuturuz.

Ancak yok edilmek isteyen Türk yurdunu Türklere vatan yapan, demokratik, laik, sosyal, hukuk devletini kuran Gazi Mustafa Kemal’i hepsinden üstün tutarız.

Çünkü; Olmasaydı Atatürk, biz olmazdık.

İnadına 19 Mayıs 1919.

İnadına 23 Nisan 1920.

İnadına 30 Ağustos 1922.

İnadına 29 Ekim 1923.

İnadına coşku ile yürekten kutlayacağız.

İnadına Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyeceğiz.

İnadına Gazi Mustafa Kemal’i rahmetle minnetle anacağız.

İnadına ne mutlu Türküm diyeceğiz.

30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Atatürk'ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz kutlu olsun.

Zafer Bayramımızın şanlı, şeref