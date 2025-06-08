Nedir bu Galatasaray'ın Al Hilal'den çektiği?

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Nedir bu Galatasaray'ın Al Hilal'den çektiği?

Suudi Arabistan takımı Al Hilal'in, Victor Osimhen'den sonra Bernardo Silva'yı da kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Victor Osimhen transferinde Galatasaray ile yarışa giren ve Nijeryalı golcüyü ikna eden Suudi Arabbistan ekibi Al Hilal, sarı kırmızılıların bir diğer transfer hedefini daha gözüne kestirdi.

Foot Mercato'nun haberine göre; Manchester City'nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva için Al-Hilal'in transfer listesinin başına yazdığı belirtildi.

Al-Hilal, Victor Osimhen transferini resmiyete kavuşturduktan sonra Silva'yı da kadrosuna katmak istiyor.

Bu sezon Manchester City ile 49 resmi maçta mücadele eden Bernardo Silva, 5 gol ve 4 asist yaptı.

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