Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek olan Ak Partinin "Birlik, İrade, Zafer" programı 27 Kasım Pazartesi yani yarın gerçekleşecek. AK Parti’nin programına ilişkin detaylar araştırılıyorken Nef Stadyumu’nun da ismi arama motorlarında geçmeye başladı. Peki, Nef Stadyumu neden gündem oldu? AK Parti Galatasaray Nef Stadyumu'nda ne yapacak?

AK Parti İstanbul'da 2023 seçimleri için start verirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılım sağlayacağı program 27 Kasım Pazartesi yani yarın gerçekleşecek. Peki, Nef Stadyumu neden gündem oldu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla düzenlenecek Ak Partinin "Birlik, İrade, Zafer" programı yarın Galatasaray Nef Stadyumunda gerçekleşecek.

GALATASARAY NEF STADYUMU NEREDE?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu, İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yer alan çok amaçlı stadyumdur. Galatasaray'ın iç sahadaki futbol maçlarına ev sahipliği yapmaktadır.

Nef Stadyumu, Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu ve Vodafone Park stadyumlarına yapısal olarak ilham kaynağı olmakla birlikte Türkiye'deki C90 görüş açısına sahip ilk stadyumu özelliğini taşımaktadır. Toplam 52.280 koltuk kapasitesine sahip olan stadyum, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan sonra seyirci kapasitesi bakımından Türkiye'nin en büyük ikinci stadyumudur.

Stadyum, Galatasaray'ın iç saha maçlarının yanı sıra bazı organizasyona da ev sahipliği yaptı. 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası organizasyonunun grup ve ikinci tur maçlarının yanı sıra, turnuvanın final müsabakası bu stadyumda oynandı. Türkiye millî futbol takımı da zaman zaman iç saha maçlarını burada oynamaktadır. Stadyum, futbol maçlarının dışında konser organizasyonları ile çeşitli kutlama ve etkinliklere ev sahipliği yaptı.

GALATASARAY NEF STADYUMU'NA NASIL GİDİLİR?

Nef Stadyumu, Sarıyer ilçesine bağlı Huzur Mahallesi sınırları içerisinde yer alır. Stadyumun batısında Cendere yolu kuzeyinde Ayazağa ve güneyinde Seyrantepe bulunmaktadır. Tepelik bir alanda bulunan Nef Stadyumu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa kıtasında devamı olan TEM otoyolunun yanında yer alır.

Nef Stadyumu, İstanbul metro ağı ve Marmaray ile entegre durumdadır. Stadyuma M2 metro hattı ile direkt ulaşım sağlanmaktadır.

Bu hattı kullanan yolcular Sanayi durağında inerek Seyrantepe'ye sefer yapan 2.000 yolcu taşıma kapasiteli metro trenlere aktarma yaparak stadyuma ulaşabilmektedir. Seyrantepe durağı ile Sanayi durağı arasındaki hat uzunluğu 1.670 metredir.

Seyrantepe metro istasyonunun Nef Stadyumu giriş kapıları maç günlerinde açılmaktadır. Bu istasyonuna gelen seyirciler, TEM otoyolunun yaklaşık 7 metre altında inşa edilen 150 metre uzunluğundaki yaya tünellerini kullanarak stadyuma ulaşmaktadırlar.

Bu yaya tünelleri, Nef Stadyumu'nu Sanayi Mahallesi - Seyrantepe metro hattı ile buluşturmaktadır. 3 adet olan yaya tünellerinden bir tanesi acil durumlarda sadece stadyumun yakınındaki hastaneye hizmet vermesi için, diğer iki yaya tüneli ise tamamen stadyum için yapıldı.

Metronun dışında stada İETT seferleri ile de direkt ulaşım sağlanmaktadır. Stadyuma, Nef Stadyumu durağından geçen; 36L Mescidi Selam-Beşiktaş, 49Z Yeşilpınar - 4. Levent - Zincirlikuyu metrobüs, 500L Cevizlibağ - Levent ve 500T Tuzla Şifa Mahallesi - Cevizlibağ hattındaki otobüsler ile ulaşım sağlanmaktadır.

Stadyuma, metrobüs ile de ulaşım sağlanmaktadır. Bunun için herhangi bir duraktan metrobüse binilmeli ve Mecidiyeköy durağında inilerek oradan Mecidiyeköy metro istasyonundan Hacıosman yönüne giden metroya binilmelidir. Sanayi Mahallesi durağında inilerek buradan Seyrantepe metrosuna binilmeli ve son durakta inilmelidir.