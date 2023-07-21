Nefes alamayan Antalyalılar sahilde sabahladı. Sıcaklık 45 dereceyi gördü

Antalya’da hava sıcaklığının 45 dereceyi bulması sonrası vatandaşlar nefes alamaz hale geldi. Kentte bazı vatandaşların uyumak için sahillere akın ettiği görüldü.

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Nefes alamayan Antalyalılar sahilde sabahladı. Sıcaklık 45 dereceyi gördü 1

Antalya'da sıcakların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle vatandaşlar, Konyaaltı Sahili'nde sabahladı. Sahile gelen vatandaşlardan bazıları çadırda, bazıları ise taşların üzerine serdikleri battaniyelerde uyumayı tercih etti.

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Nefes alamayan Antalyalılar sahilde sabahladı. Sıcaklık 45 dereceyi gördü 2

El Nino etkisiyle Antalya'da havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle gün içerisinde 45, sabaha karşı 30 dereceyi bulan sıcaklardan bunalan vatandaş, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı.

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Nefes alamayan Antalyalılar sahilde sabahladı. Sıcaklık 45 dereceyi gördü 3

Gün içinde yüzbinlerce tatilciyi ağırlayan sahil, çadır kuran ya da uyumak isteyenlerin de tercihi oluyor. Sıcak havadan bunalanlar sahile gelerek hem serinleyip hem de denizin keyfini sürüyor.

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Nefes alamayan Antalyalılar sahilde sabahladı. Sıcaklık 45 dereceyi gördü 4

HEM ÇADIRDA HEM BATTANİYE ÜZERİNDE UYUDULAR

Konyaaltı sahiline gelenlerden bazıları çadır kurarken, bazıları da çakıl taşları üzerine serdikleri hasır ya da battaniyelerinde uyumayı tercih etti.

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Nefes alamayan Antalyalılar sahilde sabahladı. Sıcaklık 45 dereceyi gördü 5

Kardeşiyle gece Konyaaltı Sahili'ne geldiklerini, çadır kurup uyuduklarını anlatan Fatih Sarıkaya, "Günün yorgunluğunu atmak için kardeşimle buraya geldik. Güzeldi, deniz de ılıktı. Yorgunluğu attık, tatil gibi geldi. Sahilde uyumak güzel, bize tecrübe oldu. Bundan sonra da geleceğiz. Gece de gündüz de sahil kalabalık" dedi.

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Nefes alamayan Antalyalılar sahilde sabahladı. Sıcaklık 45 dereceyi gördü 6

​Denizin sabahın ilk saatlerinde çok güzel olduğunu kaydeden Elmira Kazybaeva, "Hava şu an çok güzel, serin. Biraz dinlendik ve denize girdik. Akşam da arkadaşımla sahilde uyuduk. Deniz sabah çok güzel, dalgası yok. İnsanlar az ve güneş de yok" diye konuştu.

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Nefes alamayan Antalyalılar sahilde sabahladı. Sıcaklık 45 dereceyi gördü 7
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Nefes alamayan Antalyalılar sahilde sabahladı. Sıcaklık 45 dereceyi gördü 8
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