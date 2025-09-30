Geçen hafta sonu yeni başkanını seçen Fenerbahçe’de sular bir nebze olsa da durulmuştu. İşler bir türlü istenilen seviyede gitmiyordu. Yeni başkan ve yönetim kuruluyla çıktığı ilk maçında Dinamo Zagreb karşı inanılmaz kötü futbol neticesinde 3-1’lik ağır yenilgi alındı. Bu yenilginin ardından Fenerbahçe de kaos senaryoları konuşulmaya başlandı. Teknik direktör Domenico Tedesco ile bazı oyuncular arasında gerginlik olduğu, yardımcısı Gökhan Gönül’ün görevinden alındığını haberi sızdırıldı ama resmi açıklama yapılmadı. Sportif direktör Devin Özek’in geleceği tartışılmaya başlandı. Bu kadar sorunun üstüne lider Galatasaray’ın 7 de 7 yaparak ligin zirvesine demir atmasıyla Fenerbahçe’nin tek çaresi galip gelip 3 puan almaktı. Son 3 maçta 2 beraberlik 1 yenilgi alan Fenerbahçe olası bir puan kaybında teknik direktör Domenico Tedesco ile maç bitiminde yolların ayrılması an meselesiydi. Korkulan olmadı. Fenerbahçe kendi evinde, yeni başkanı ve yönetimin kuruluyla beraber Antalyaspor’u 2-0 yenerek derin bir nefes aldı. Sarı-lacivertli ekibin bu galibiyete çok ihtiyacı vardı. Galatasaray zorlu Alanyaspor karşılaşmasından 3 puan alarak puanını 21 yaptı. Fenerbahçe puan kaybettiği an hem psikolojik üstünlük hem de puan farkı açılıp lige çok erken havlu atma olasılığı ortaya çıkacaktı. Kritik süreçlerden geçen Fenerbahçe aldığı bu galibiyetle öyle bir nefes aldı ki ciğerleri oksijenle doldu. Antalyaspor karşılaşmasında defansif anlamda iyi işler yaptılar. Rakibine neredeyse hiç pozisyon vermedi. 41.inci dakika Antalyaspor’un yakaladığı kontra atak dışında defans oyuncuları kusursuz oynadı. Bireysel olarak yüksek performans veren oyuncular maça damgasını vurdu. İsmail Yüksek çok iyi oynadı. Sahada basmadık yer kalmadı. Her atak girişimini kesti, sahipsiz bütün topları kaptı, kaptığı topları o kadar doğru oyuncularla buluşturdu ki hepimizi hayran bıraktı. Tek başına orta sahayı sildi süpürdü. Milli oyuncu karşılaşmada 16 ikili mücadelenin 11’i kazandı. Genç yıldız 6 top çalma, 2 pas arası yaptı. Bu etkileyici performans Fenerbahçe ve Milli takım için umut verici. İspanyol oyuncu Asensio maçta klasını konuşturan isimlerden oldu. Hata yapmadan en yüksek isabetli pas sayısına ulaştı. Yeni transfer Dorgeles Nene’yi çok beğendim. Çok hareketli, bilekleri yumuşacık, kolay adam eksilten, hızlı oyuncu. İlerleyen zamanda takıma çok fazla katkı sağlayacaktır. İyi oynayan oyunculardan bahsettik. Sıra geldi Kerem Aktürkoğlu, aldığını her topu ezdi, sürekli pas hatası yapıyor, geldiği günden beri sarı-lacivertli formaya alışamadığı görünüyor. Sahanın en kötü2süydü Kerem. Bakalım ilerleyen haftalarda takımına katkı verebilecek mi. Fenerbahçe’nin aldığı bu galibiyet zirve yarışı için çok anlamlı hale geldi.



