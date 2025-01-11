Nefes borusuna ekmek parçası takılan vatandaş hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Nefes borusuna ekmek parçası takılan vatandaş hayatını kaybetti

Antalya'da yemek yerken ekmek parçasının nefes borusuna kaçması neticesinde hayatını kaybeden 35 yaşındaki vatandaş, memleketi Çorum'da toprağa verildi.

Antalya'da yemek yediği sırada nefes borusuna ekmek parçası kaçan 35 yaşındaki Yasin Gücün, hayatını kaybetti.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gücün'ün cenazesi memleketi Çorum'un Alaca ilçesine gönderildi. Gücün'ün cenazesi, Alaca ilçesindeki Ömer Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ve Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan siyasi pati ve STK temsilcileri, Gücün'ün yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Yasin Gücün cenazesi Alaca Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Son Haberler
Ümit Özdağ’ın son açıklaması Bahçeli’yi çok kızdıracak! “Vahdettin ve Damat Ferit detayı…”
Ümit Özdağ’ın son açıklaması Bahçeli’yi çok kızdıracak! “Vahdettin ve Damat Ferit detayı…”
Türkiye Boks Federasyonunda TOHM Koordinatörlüğüne Ferhat Pehlivan getirildi
Türkiye Boks Federasyonunda TOHM Koordinatörlüğüne Ferhat Pehlivan getirildi
Muş'ta servis minibüsünü öğrenciler itti
Muş'ta servis minibüsünü öğrenciler itti
Osmaniye’de inşaat işçisi ağır yaralandı
Osmaniye’de inşaat işçisi ağır yaralandı
14 yaşındaki kız trafik kazasında hayatını kaybetti
14 yaşındaki kız trafik kazasında hayatını kaybetti