Nefes borusuna ekmek parçası takılan vatandaş hayatını kaybetti

Antalya'da yemek yediği sırada nefes borusuna ekmek parçası kaçan 35 yaşındaki Yasin Gücün, hayatını kaybetti.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Gücün'ün cenazesi memleketi Çorum'un Alaca ilçesine gönderildi. Gücün'ün cenazesi, Alaca ilçesindeki Ömer Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ve Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan siyasi pati ve STK temsilcileri, Gücün'ün yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Yasin Gücün cenazesi Alaca Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi.