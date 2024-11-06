Nefes borusuna kağıt parçası kaçan öğrenciyi, öğretmeni kurtardı

Ulukent Mahallesi Gazi Kamil Ayhan Ortaokulu'nda dün, 6. sınıf öğrencisi M.A'nın soluk borusuna, yuvarlayarak fındık büyüklüğüne getirdiği kağıt parçası kaçtı.
M.A'nın nefes alamadığını fark eden öğretmeni Nazire Esen, öğrencisini sınıftan çıkardı.
Bu sırada koridorda bulunan ve ilk yardım eğitimi aldığı öğrenilen Bilişim Teknolojileri öğretmeni Cihan Demir, Heimlich manevrası uygulayarak öğrencinin yeniden nefes almasını sağladı.
Öğretmenin öğrenciye müdahale anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.