Nefes egzersizleri hangi hastalıklara şifa oluyor? Uzmanlar açıklıyor...

Nefes egzersizleri, hem fiziksel hem de zihinsel sağlık açısından önemli faydalar sunan basit ama etkili bir teknik olmasıyla dikkat çekti. Uzmanlar, nefes egzersizlerinin stres yönetiminden, çeşitli hastalıkların tedavisine kadar geniş bir yelpazede olumlu etkiler oluşturduğunu belirtti.

ASTIM VE KOAH

Nefes egzersizleri, astım ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) gibi solunum yolu hastalıklarının semptomlarını hafifletmede önemli bir rol oynar. Bu egzersizler, akciğer kapasitesini artırarak ve solunum kaslarını güçlendirerek daha rahat nefes almayı sağlar.

ANKSİYETE VE STRES

Nefes egzersizlerinin en bilinen faydalarından biri, anksiyete ve stresi azaltma yeteneği.

Derin ve kontrollü nefes alma teknikleri, parasempatik sinir sistemini uyararak vücudu sakinleştirir ve kortizol seviyelerini düşürür. Bu da kalp atış hızını yavaşlatarak ve kas gerginliğini azaltarak genel bir rahatlama sağlar.

KARDİYOVASKÜLER SAĞLIK

Nefes egzersizleri, kardiyovasküler sağlığı destekler. Kan basıncını düşürerek ve dolaşımı düzenleyerek kalp sağlığını iyileştirir. Kontrollü nefes alma, kan damarlarının genişlemesini teşvik eder ve kalpteki iş yükünü azaltır.

STRESE BAĞLI İNFLAMASYON

Kronik stres, vücutta inflamasyona neden olabilir ve bu durum kalp hastalığı, diyabet ve otoimmün bozukluklar gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Nefes egzersizleri, stresin neden olduğu inflamasyonu hafifleterek genel sağlığı iyileştirir.

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Psikolog Dr. Leyla Çetin, "Nefes egzersizleri, zihinsel sağlığı iyileştirmek için güçlü bir araçtır. Duygusal denge sağlamak ve stresle başa çıkmak için günlük olarak uygulanmalıdır" şeklinde tavsiyelerde bulundu.

Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Ahmet Yılmaz, "Kronik solunum yolu hastalıkları olan bireyler için nefes egzersizleri, hem semptomları azaltmak hem de yaşam kalitesini artırmak açısından kritik bir öneme sahiptir" ifadesini kullandı.

Nefes egzersizlerinin faydaları üzerine yapılan araştırmalar, bu tekniklerin hem fiziksel hem de zihinsel sağlık üzerinde olumlu etkileri olduğunu gösterdi.

Uzmanlar, nefes egzersizlerinin düzenli olarak uygulanmasının, bireylerin genel sağlık durumunu iyileştirdiğini ve yaşam kalitesini artırdığını vurguladı.

Nefes egzersizleri, çeşitli hastalıkların tedavisinde ve genel sağlığın korunmasında etkili bir yöntem olarak öne çıktı. Bu egzersizlerin düzenli olarak yapılması, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı destekleyerek daha sağlıklı bir yaşam sürdürmeye yardımcı olabilir.