Nefes kesen derbide ikinci yarı başladı!

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15'inci haftasında karşı karşıya geliyor. İlk yarıda iki takımın da bol pozisyon bulduğu karşılaşmada gol sesi çıkmadı. Heyecan veren maçta ikinci yarı başladı.

Kritik mücadelede Mehmet Türkmen düdük çalıyor.. 32 yaşındaki hakem kariyerindeki ilk derbiyi yönetiyor.

Liderin 13 puan gerisinde kalan siyah beyazlılarda 2 eksik var. Tedavileri süren Gabriel Paulista ile Necip kadroda yok.

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Tayyip Talha, Al Musrati, Rashica, Salih, İmmobile, Masuaku, Rafa Silva, Emirhan, Gedson Fernandes.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Djiku, Samet, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz, Tadic, Maximin, Dzeko.