Nefes kesen gösteri. SOLOTÜRK Boğaz Köprüsü’nün altından geçti

İstanbul Boğazı'nda gösteri düzenleyen SOLOTÜRK, köprünün altından geçti.

TARİHİ GEÇİT TÖRENİ

Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında yurdun dört bir yanında kutlamalar gerçekleştirilirken, İstanbul Boğazı'nda tarihi bir geçit töreni yapıldı.

SOLOTÜRK NEFES KESTİ

100 savaş gemisinin Boğaz'dan geçişini yapmadan hemen önce SOLOTÜRK tarafından muhteşem uçuş gösterisi düzenlendi. Uçakların köprünün altından geçtiği anlar nefes kesti.

SOLOTÜRK'TEN GURURLANDIRAN MESAJ

İstanbul Boğazı’nda tarihi gösterinin ardından SOLOTÜRK pilotunun uçak içinden yaptığı anons gururlandırdı.

“Cumhuriyetimizin 100. Yılında sizlerin huzurunda olmak bizim için şereftir. Devletimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e selam olsun! Türkiye cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır! Ne mutlu Türk'üm diyene!”