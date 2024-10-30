Nefes kesen maçta Freiburg, Hamburger'i 2-1'le geçti

SC Freiburg, DFB-Pokal 2. turunda Hamburger SV'yu mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İlk yarıda Matthias Ginter'in (19. dakika) ve Vincenzo Grifo'nun (44. dakika) penaltı golü ile öne geçen Freiburg, ikinci yarıda zorlansa da maçı 2-1 kazanmayı başardı. Hamburg'un Jonas Meffert'in 51. dakikada attığı gol, karşılaşmayı yeniden heyecanlandırsa da Freiburg maçı kontrol altında tutmayı başardı.

Freiburg'un teknik direktörü Julian Schuster, karşılaşma öncesi Sky'a yaptığı açıklamada, "Uyanık olmalıyız. Onların kadrosunda Bundesliga kalitesinde oyuncular var" dedi. Hamburg'un teknik direktörü Steffen Baumgart ise DFB-Pokal'ı "harika bir turnuva" olarak tanımladı ve bu maça odaklandıklarını ifade etti.

Hamburg, geçen hafta SV Elversberg'e karşı alınan 4-2'lik yenilginin ardından altı yeni oyuncu ile sahaya çıktı. Maçın başlama düdüğünden itibaren, Hamburg'un Davie Selke'si, 4. dakikada köşe atışından gelen topu kafayla tehlikeli bir şekilde kaleye yönlendirdi. Freiburg'dan Lukas Kübler ise 10. dakikada gol fırsatını değerlendiremedi.

İlk yarıda, Freiburg'un Ginter'in kafa golü ile öne geçmesi, takımın moralini artırdı. Grifo, ikinci yarının başında penaltıdan attığı golle durumu 2-0'a getirdi. Ancak, Hamburg'un Meffert'in kafa golüyle oyuna geri dönmesi, Freiburg'u tedirgin etti. İkinci yarıda Freiburg'un kontrolü kaybetmesi, Hamburg'un galibiyet için risk almasına neden oldu. 70. dakikadan itibaren Hamburg, eşitlik golü aradı ama Freiburg, maçı kazanarak çeyrek finale adını yazdırmayı başardı.