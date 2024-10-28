Nefes kesen maçta Philadelphia 76ers, Indiana Pacers'ı mağlup etti

Arif Aydın Kaplan
Nefes kesen maçta Philadelphia 76ers, Indiana Pacers'ı mağlup etti

Indiana Pacers ve Philadelphia 76ers, sezonun henüz başında yaşadıkları zorluklarla Gainbridge Fieldhouse’da karşı karşıya geldi. İki takım da henüz aradıkları ritmi bulamamışken, Sixers antrenörü Nick Nurse ve Pacers antrenörü Rick Carlisle oyuncularının performansından memnun değildi. Mücadele, Philadelphia’nın 118-114 galibiyetiyle sonuçlanırken, Tyrese Maxey’nin 45 sayılık performansı dikkat çekti.

Sezonun başında 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle sahaya çıkan Pacers, kendi seyircisi önünde beklentilerin altında bir oyun sergiledi. Philadelphia ise Joel Embiid ve Paul George’un sakatlıklarıyla zayıflamış bir kadro ile mücadele ederken, Nick Nurse takımın konsantrasyon eksikliği yaşadığını belirtti. Carlisle ise açılış maçını “bir tuzak oyunu” olarak nitelendirdi.

Uzatmalara giden maçta, Maxey’nin yüksek skorlu performansı galibiyeti getirdi. Maxey, özellikle ikinci yarıda ve uzatmalarda toplam 38 sayı kaydetti. Takım arkadaşı Eric Gordon, Maxey’nin oyun ritmine olan inancını vurgularken, Maxey de tüm takım arkadaşlarının kendisine sürekli cesaret verdiğini söyledi.

Haliburton ve Indiana’nın Sorunları

Pacers’ın genç yıldızı Tyrese Haliburton, New York’a karşı skor üretemediği maçın ardından Philadelphia’ya karşı daha fazla gayret gösterdi. Ancak maç sonunda Haliburton’un 3 sayı çizgisinden 4/9 isabetle oynaması ve serbest atışlarda kaçırdığı fırsatlar, takımın mağlubiyetini engelleyemedi. Indiana’nın baş antrenörü Carlisle, takımın rotasyonunu daraltmayı düşündüğünü ifade etti.

Pacers, ribaundlarda zayıf kaldı ve 76ers’ın 54-37’lik üstünlüğüne engel olamadı. Philadelphia ise eksik kadrosuna rağmen 20 hücum ribaundu ile 25 ikinci şans sayısı elde etti.

Drummond’ın Kritik Hamleleri

Philadelphia’nın yedek pivotu Andre Drummond, özellikle son dakikalarda yaptığı savunma hamleleriyle galibiyeti getiren isimlerden biri oldu. Drummond, rakip oyun kurucu Andrew Nembhard’ın topunu çalarak takımına avantaj sağladı. Tecrübeli pivot, “Savunmada zamanlamaya dikkat ediyorum,” diyerek rakip oyuncuların hatalarını iyi değerlendirdiğini belirtti.

Bu sezon başında zorlu geçen karşılaşmada iki takım da gelişim alanlarını gözden geçirirken, Philadelphia önümüzdeki maçlara Joel Embiid ve Paul George’un katılımıyla daha güçlü girmeyi hedefliyor. Indiana ise rotasyonda değişiklik yaparak oyun ritmini bulmak istiyor.

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