Nefes kesen operasyon: Polis firariyi mağarada avladı! 17 yıl hapisle aranıyordu...

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Silifke İlçe Emniyet ekipleri, ağır suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, silahlı yağma ve hükümlü/tutuklunun kaçması suçlarından 17 yıl 3 ay hapis cezası alan M.C.’ye odaklandı.

Uzun süredir firari olan şahsın Silifke kırsalında saklandığı bilgisini alan polis, bölgeyi fiziki ve teknik takibe aldı. Günlerce süren takip sonrası, kayalık ve sarp arazide bir mağara tespit edildi.

Mağaraya düzenlenen operasyonda M.C. yakalanıp gözaltına alındı.

Emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından hükümlü, cezaevine gönderildi.