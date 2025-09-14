Nefesler tutuldu, gözler finalde! 12 Dev Adam tarih yazmak için sahaya çıkıyor

Türkiye A Milli Erkek Basketbol Takımı, bugün Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) şampiyonluk için bu akşam sahaya çıkıyor.

Milli takımın Almanya ile karşı karşıya geleceği mücadele, Letonya'nın başkenti Riga'daki Arena Riga'da oynanacak. Dev final saat 21.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Üçüncülük maçında ise Yunanistan ve Finlandiya parkeye çıkacak. Saat 17.00'de başlayacak bu mücadele de TRT 1'den yayınlanacak.

TÜRKİYE, TARİH YAZMAK İSTİYOR

12 Dev Adam, Avrupa Şampiyonası'nda ikinci kez final oynayacak.

Türkiye, ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de ilk kez finalde mücadele etti. Ay-yıldızlı ekip, şampiyonluk maçında Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetindi.

Milli takım, maçı kazanması halinde EuroBasket'teki ilk şampiyonluğunu elde edecek.

Ergin Ataman: Yunanistan'a 30 sayı fark atmak bizi kesmez!

ALMANYA'NIN BİR ŞAMPİYONLUĞU VAR

Almanya Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda bir kez kupanın sahibi oldu.

Ev sahipliğini üstlendiği EuroBasket 1993'ün finalinde Almanya, Rusya'yı 71-70 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Almanya, 2005 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş, EuroBasket 2022'de de bronz madalya kazandı.

İKİ TAKIM DA FİNALE NAMAĞLUP GELDİ

Türkiye ile Almanya, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda 8'de 8 yaparak finale yükseldi.

12 Dev Adam, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya'yı mağlup ederek zirvede yer aldı.

Son 16 turunda İsveç'i eleyen milliler, çeyrek finalde Polonya'yı, yarı finalde ise Yunanistan'ı saf dışı bırakarak adını finale yazdırdı.

NBA yıldızı Antetokounmpo, Ercan Osmani ile tanıştı!

Almanya ise Litvanya, Finlandiya, İsveç, Karadağ ve Büyük Britanya ile B Grubu'nda mücadele etti. Grup aşamasını 5'te 5 yaparak lider tamamlayan son dünya şampiyonu Almanya, son 16 turunda Portekiz'i, çeyrek finalde Slovenya'yı ve yarı finalde de Finlandiya'yı eleyerek final bileti aldı.

GALİBİYETLERDE ALMANYA ÖNDE

A Milli Basketbol Takımı, Almanya ile resmi maçlarda 12. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 11 müsabakanın 4'ünü Türkiye, 7'sini Almanya kazandı.

Ay-yıldızlı takım, Almanya ile son maçını EuroBasket 2015'te oynadı. Türkiye, grup aşamasında yapılan mücadeleyi 80-75 kazandı.

EN SKORER OYUNCULAR

EuroBasket 2025'te oynanacak Türkiye-Almanya finalinde gözler Alperen Şengün ile Franz Wagner'in üzerinde olacak.

Kariyerini Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) sürdüren 2 oyuncu, EuroBasket 2025'te takımlarının en skorer oyuncuları olarak öne çıkıyor.

Houston Rockets'ta forma giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, turnuvada çıktığı 8 maçta ortalama 20,8 sayı, 11 ribaunt ve 7 asistlik performans sergiledi.

Orlando Magic'te görev yapan Wagner ise şampiyonada oynadığı 8 karşılaşmada 21,1 sayı, 5,6 ribaunt ve 3,6 asistlik ortalama yakaladı.

A Milli Takım'da Alperen Şengün'den sonra en skorer oyuncu 15,1 sayı ortalamasıyla oynayan kaptan Cedi Osman, Almanya'da ise Wagner'in ardından maç başına en çok sayı kaydeden isim Dennis Schröder (20,9 sayı) oldu.

ERGİN ATAMAN AVRUPA'DA 7. KUPAYI İSTİYOR

A Milli Basketbol Takımı'nda başantrenör Ergin Ataman, Avrupa'da milli takımlar düzeyinde ilk, toplamda ise 7'nci şampiyonluğunu elde etmeyi hedefliyor.

Ataman, kulüpler düzeyinde 3 THY Euroleaguea (2021, 2022, 2024) ile birer Avrupa Kupası (2016), FIBA Saporta Kupası (2002) ve FIBA EuroChallenge Kupası (2012) şampiyonlukları yaşadı.

Deneyimli başantrenör, EuroBasket 2025 finalinde Türkiye'nin Almanya'yı mağlup etmesi durumunda Avrupa'da 7. kupasını kazanacak.