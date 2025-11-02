Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında derbi maçında Beşiktaş ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.
Hakem Ali Yılmaz'ın yöneteceği 90 dakikada İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yardımcı hakem olarak görev alacak.
3. VE 4. SIRAYI PAYLAŞIYORLAR
Ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlikle 22 puan toplayan Fenerbahçe, 3. sırada bulunuyor.
Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 17 puanla 4. sırada yer alıyor.
BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE ARASINDA 362. RANDEVU
Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbide kozlarını paylaşacak siyah-beyazlı takım ile sarı-lacivertli ekip, Türk futbol tarihinde bugüne dek 361 kez karşılaştı.
İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor.
Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 135, Beşiktaş 129 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Rekabette Fenerbahçe 499 kez fileleri havalandırırken, Beşiktaş ise 459 gol kaydetti.
BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL İLK 11'LERİ
BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Rafa, Cerny, El Bilal.
FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Edson, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, En-Nesyri.