Nefise Karatay'a hapis şoku! Masaj kavgasında suçlu çıktı

Nefise Karatay, gittiği masaj salonunda iş insanı Tolga Balta ile sıra kavgası yaşamıştı. Karatay, Balta’ya hakaret ettiği gerekçesiyle hapis cezası aldı.

Nefise Karatay'a hapis şoku! Masaj kavgasında suçlu çıktı

Manken ve sunucu Nefise Karatay, masaj salonuna gitmiş ve masaj yaptırırken, odaya iş insanı Tolga Balta'nın girdiğini iddia etmişti. Sıranın kendisinde olduğunu söyleyen ünlü manken, odaya dalan Balta'ya iddialara göre hakaretler yağdırmıştı.

17015217-728xauto.jpg

Nefise Karatay ile komşusu Tolga Balta'nın, 2021'de oturdukları sitenin ortak kullanım alanına ait masaj salonunda yaşanan tartışma yargıya taşınmıştı. Karatay, İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde sona eren dava sonucunda Balta'ya hakaret ettiği gerekçesiyle TCK 125/1 maddesine göre 75 gün hapis cezasına çarptırıldı.

20230508-mahkemeden-nefise-karataya-ceza-998439-e3fcff096c4988739dd5.jpg

Habertürk'te yer alan haber göre; Nefise Karatay'ın 75 günlük hapis cezası, adli para cezasına çevrilirken işlenilen suçun beş yıl içerisinde tekrarlanması halinde hapis cezası yürürlüğe girecek.

İlgili Haberler
Nefise Karatay'ın son hali olay oldu. Ünlü manken bir döneme damga vurmuştu
Öne Çıkanlar
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
15 Mayıs’ta okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı okullar için ne dedi?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Seçmen kağıdı nereden alınır?
Son Haberler
İYİ Partili Mehmet Tosun nasıl oy kullanılacağını anlattı Siyaset
İYİ Partili Mehmet Tosun nasıl oy kullanılacağını anlattı
Uzmanı göz alerjisiyle ilgili korkutan açıklama Sağlık
Uzmanı göz alerjisiyle ilgili korkutan açıklama
İstanbul Valiliğinden deprem bölgesine dönmek isteyen afetzedelere ilişkin açıklama Güncel
İstanbul Valiliğinden deprem bölgesine dönmek isteyen afetzedelere ilişkin açıklama
İstanbul'da ucuz araç dolandırıcılığı: 6 şüpheli yakalandı Güncel
İstanbul'da ucuz araç dolandırıcılığı: 6 şüpheli yakalandı
Sultanbeyli'de virajı alamayıp devrilen mikserinin sürücüsü yaralandı Güncel
Sultanbeyli'de virajı alamayıp devrilen mikserinin sürücüsü yaralandı
Naci Görür’den seçmenlere büyük sitem: Umursamıyorsunuz yazık Güncel
Naci Görür’den seçmenlere büyük sitem: Umursamıyorsunuz yazık
Almanya Başbakanı Scholz'dan Rusya'ya daha fazla yaptırım mesajı Dünya
Almanya Başbakanı Scholz'dan Rusya'ya daha fazla yaptırım mesajı