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Gülcemal dizisinin fragmanı yayınlandı. Nefretle başlayan bir aşk hikayesi

Melis Sezen ve Murat Ünalmış'ın başrolünü paylaştığı Gülcemal dizisinden merakla beklenen ilk fragman geldi. Nefretle başlayan bir aşkı konu alan dizisinin yayın tarihi ise henüz bilinmiyor.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 15:26
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Nefretle başlayan bir aşk hikayesi. Gülcemal dizisinin fragmanı yayınlandı.

Gülcemal dizisinin fragmanı yayınlandı. Nefretle başlayan bir aşk hikayesi
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Başrollerini Murat Ünalmış ve Melis Sezen'in paylaştığı Edip Tepeli, Nilay Erdönmez, Atilla Şendil, Cahit Gök, Nilüfer Açıkalın, Samet Kaan Kuyucu, Meltem Akçöl, İpek Ayaz Kortunç, Sabahattin Yakut, Gökçem Çoban, Melike Küçük ve Ayda Aksel gibi birbirinden başarılı ve renkli isimlerin kadrosunda yer aldığı Gülcemal dizisinden beklenen fragman geldi.

DEVA VE GÜLCEMAL'İN AŞKI ANLATILACAK

Konusu ve oyuncularıyla sosyal medyada da çok konuşulan dizi; annesinin küçükken terk edip karanlık bir canavara dönüştürdüğü Gülcemal (Murat Ünalmış) ile güzeller güzeli Deva'nın (Melis Sezen) nefretle başlayıp giderek ateş, tutku ve fırtınanın girdabına savrulan aşkını konu alıyor.

FOX TV'de yayınlanacak olan Gülcemal dizisinin yayın tarihi ise henüz bilinmiyor.

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