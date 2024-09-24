Nehir taştı stadyum harabeye döndü

AFC Wimbledon’ın genel müdürü, tüm stadyum su altında kaldığı için 100,000 litreden fazla suyun Plough Lane'den tahliye edildiğini açıkladı. Cherry Red Records Stadyumu’ndaki saha, Pazar gecesi yakınlardaki Wandle Nehri'nin taşması sonucu "önemli hasar gördü", diyen James Woodroof, BBC Radio London’a konuştu.

Salı günü oynanması planlanan Carabao Kupası üçüncü tur maçı, Newcastle United ile yapılacak olan karşılaşma, ertelendi ve 1 Ekim’de Premier Lig kulübü Newcastle’ın St James's Park stadyumunda oynanacak. Dons’un Crewe Alexandra ile o gün oynanması gereken League Two iç saha maçı da ertelendi. Kulüp, Cumartesi günü Accrington Stanley ile oynanacak lig maçını güney Londra’daki başka bir stadyumda yapmayı umuyor, dedi Woodroof.

Woodroof, kulübün bir sonraki iç saha maçının 12 Ekim Cumartesi günü Carlisle United ile olacağını ve bu karşılaşmayı gerçekleştirmek için “gerçek niyetleri” olduğunu belirttikten sonra “Stadyum ekibimden gelen görüntülerle uyandım. Bunun yapay zeka içeriği olduğunu düşündüm” diye ekledi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada ise “Tüm stadyum, konkor ve zemin kat su altındaydı. Korkunçtu. Sahanın önemli hasarları var. 27,000 litre kapasiteli dört tanker doldurduk; toplamda 100,000 litreden fazla su tahliye ettik” ifadelerine yer verildi.

Açık bir musluğun dakikada dokuz litre su kullandığı tahmin edildiğinde, 100,000 litre suyun yaklaşık bir hafta boyunca sürekli açık kalan bir musluğa eşdeğer olduğu ifade ediliyor.

Woodroof, Pazar ve Pazartesi sabahı merkezi ve güney İngiltere'nin bazı bölgelerinin bir aydan fazla yağmur aldığını kaydetti. Woodroof, Wandle Nehri’nin 1960'lardan beri ilk kez taşma yaşadığını belirtti. Sahanın hasar gören alanlarında köşe bayraklarının yakınında birkaç yerin kumla açığa çıktığı görüldü. Çarşamba günü stadyuma iş makineleri getirilerek hasar gören sahanın kazılması planlanıyor.