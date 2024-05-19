Nehre giren genç kayboldu

Alınan bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Örcün Mahallesi’nde yaşandı.
İddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte Örgün Kamp Alanına giden Yasin Güneş (18), serinlemek için Seyhan Nehri’ne girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Güneş, gözlerden kayboldu.
Arkadaşlarının ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve Adana Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa ve gemi adamlar yönlendirildi.
Botla nehre açılan kurbağa ve gemi adamlar, Güneş’in bulunması amacıyla arama ve kurtarma çalışması başlattı.
Durumu öğrenip, kamp alanına gelen Güneş’in yakınları uzun süre gözyaşı döktü.
Güneş hala bulunamazken ekiplerin arama çalışması devam ediyor.