Nehre giren genç kayboldu

Nehre giren genç kayboldu
Kaynak: İHA
Adana'da serinlemek için Seyhan Nehrine giren 18 yaşındaki genç kaybolurken ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.
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Nehre giren genç kayboldu 1

Alınan bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Örcün Mahallesi’nde yaşandı.

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Nehre giren genç kayboldu 2

İddiaya göre arkadaşlarıyla birlikte Örgün Kamp Alanına giden Yasin Güneş (18), serinlemek için Seyhan Nehri’ne girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Güneş, gözlerden kayboldu.

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Nehre giren genç kayboldu 3

Arkadaşlarının ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve Adana Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğüne bağlı Sualtı Grup Amirliğinde görevli kurbağa ve gemi adamlar yönlendirildi.

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Nehre giren genç kayboldu 4

Botla nehre açılan kurbağa ve gemi adamlar, Güneş’in bulunması amacıyla arama ve kurtarma çalışması başlattı.

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Durumu öğrenip, kamp alanına gelen Güneş’in yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

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Nehre giren genç kayboldu 6

Güneş hala bulunamazken ekiplerin arama çalışması devam ediyor.

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