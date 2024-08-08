Nehri geçerek ülke değiştirdi

Yonhap'ın Güney Kore ordusundan edindiği bilgilere göre, kimliği açıklanmayan bir Kuzey Koreli, Han Nehri'ni geçerek Gyodong Adası'na ulaştı. Oay üzerine bir soruşturma başlatıldı.

Güney Kore Savunma Bakanı Shin Won-sik, Kuzey Korelinin sınırı geçmesiyle ilgili bir inceleme başlatıldığını duyurdu. Resmi verilere göre, 2023 yılında yaklaşık 190 Kuzey Koreli Güney Kore'ye kaçtı.

HAN NEHRİ'NİN UZUNLUĞU NE KADARDIR?

Han Nehri, Güney Kore'nin ikinci ve Kore Yarımadası'nın dördüncü en büyük nehri olup, 1,532 km uzunluğundadır.