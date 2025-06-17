Nejat Eslen ABD’li uzmanın tespitini duyurdu: İsrail saldırısı İran’ın nükleer bomba üretimini arttırır

Nejat Eslen’in konuyla ilgili paylaşımları şöyle:

“Geliştirilen ve uygulanan her strateji siyasetin güdümündedir ve siyasi bir amaca hizmet eder. Bu nedenle de stratejiden beklenen siyasi hasıla açıkça tanımlanmalıdır. Stratejinin uygulayacağı araçlar ise güdülen politik amaca göre seçilir.

İsrail'in İran'a havadan yaptığı darbelerle hangi siyasi amacı gerçekleştirmek istemektedir?

Rejim değişikliği mi?

Yoksa İran'ın nükleer programını sona erdirmek mi?

İsrail'in havadan darbe yetenekleri yer altındaki nükleer tesislerin yok edilmesi için yetersizdir.

Hangi amaç güdülürse güdülsün İsrail'in bu amaçlara sadece uyguladığı bu yöntemle ulaşmasının pek de mümkün olmadığı söylenebilir.

Özetle şunu ifade edebiliriz; İsrail'in İran ile ilgili asıl amacı; bu ülkede rejim değişikliği gerçekleştirmek ve belki de İran'ı parçalamaktır.

Harekâttaki amacı ise; nükleer programı engellemek ve İran'ı zayıflatmaktır.

Türkiye, Ortadoğu'daki bu gelişmelerden ders alarak ve gecikmeden; yeni bir güvenlik konsepti; yeni bir güvenlik stratejisi; yeni bir güvenlik yapısı geliştirmeli; öncelikle hava gücünü, hava savunma gücünü ve siber güvenlik yapısını modernize etmelidir.

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Carl Von Clausewtz der ki; “Savaşta neye ulaşmayı amaçladığını ve nasıl savaşacağını kafasında açıkça belirlemeden kimse savaşı başlatamaz, başlatmamalıdır.”

Bunlardan birincisi politik amaç; ikincisi ise harekâtın hedefidir. İsrail'in başlattığı savaşı bu kritere göre değerlendirmeliyiz.

Adı açıklanmayan Amerikalı uzmanın ifadesine göre; eğer İsrail, yakıt zenginleştirme tesislerini çalışmaz duruma getiremez ise İran, bir ay içinde, mevcut zenginleştirilmiş uranyum kapasitesini, 9 nükleer bomba üretebilecek seviyeye çıkarabilir.

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Eğer bu ifade doğru ise; İsrail'in İran'ın komuta kademesini yok ettiği; İran'a çok zarar verdiği, ancak henüz İran'ın nükleer kapasitesini engelleme amacını gerçekleştiremediği ifade edilebilir.”