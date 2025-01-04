Nejat İşler açıklamalarıyla sosyal medyayı salladı!

Nejat İşler dönem dönem gündem olmayı başaran bir isim. Gerek açıklamalarıyla gerek oynadığı dizilerle. Son dönemde oynadığı ‘Evcilik’ dizisiyle gündemdeydi. Filmin tanıtımı için Youtube’da yayın yapan OT Tv’ye röportaj verdi. Nejat İşler’in söyledikleri ve konuşma sırasındaki hali sosyal medyada olay oldu.

Nejat İşler, “terbiyeyi kimseye tavsiye etmem, terbiyesiz olmamız lazım. Anne babama bile terbiyesiz oldum. Doğruyu söylemek daha terbiyeli benim için” gibi olay olacak açıklamalarda bulundu.

“ZEKİ KİRLİ, BEN DE KİRLİYİM”

Nejat İşler, Sinkaflı küfürler ederek konuştu. İşler, "Filmi Adana'ya göndermedik mesela. Çünkü jüri başkanı Nuri Bilge Ceylan'dı. Zeki gibi değil tabii. Zeki kirli, Zeki insan. Zeki'nin hapiste yattığını biliyor musun? 12 Eylül Darbesi'nden sonra" sözleriyle Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz'u kıyasladı. Ardından "röportajda kayıt dışı hiçbir şey yapmak istemediğini" vurguladı.

Zeki, hapiste yattı, hapiste yatan bir yönetmenden bahsediyoruz. Bunu kimse bilmiyor. Zeki kirli ben ne kadar kirliysem o da o kadar kirli gibi açıklamalarda bulundu.

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“ALLAH’A İNANMIYORUM, AMA DİNDARIM”

Oyuncu dindarlıkla ilgili de konuştu. İşler, "Bunlar değil dindar. Dindar benim. Allah'a da inanmıyorum bu arada. Mesela Allah sensin. Ben Allah'a inanıyorum. 'İkimizin arasında sır olsun' demiş. Allah diyor sana bunu. Ben olsam paylaşmam" dedi.

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"BUNU YAYINLAYABİLECEK MİSİNİZ"

Konuşmasının devamında cinsiyetçi bir söylemde de bulundu. İşler, "Kadınlar kadın olsa var ya... Evde oturayım bir kadın bana baksın, mükemmel bir şey" ifadelerini kullandı. "Bunu yayınlayabilecek misiniz" diye soran oyuncu, "bu abiler bizi sevmiyor. CHP'ye de itaat etmem. Sanatçılar illa şey mi... Gelseydiniz, biz size güvenmiştik. Bizi niye böyle bıraktınız ya?" şeklinde konuştu.

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SOSYAL MEDYADA 'YAYINLAMAYIN' ÇAĞRISI

Nejat İşler'in açıklamalarının ardından sosyal medya adeta sallandı. Video kısa sürede gündem oldu. Kullanıcılar videonun altını yorum yağmuruna tuttu. Çoğu kullanıcı da "alkollü olduğu çok belli" yorumunda bulundu. Bazı kullanıcılar, "alkollü olsa da adam doğruyu söylüyor" yorumları yaptı.