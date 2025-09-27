Nejat İşler alkolü yine fazla kaçırdı! Muhabire sinirlenip küfürler savurdu! O anlar gündem oldu

Son olarak 10 Gün Üçlemesi'nde rol alan Nejat İşler gece saatlerinde bir arkadaşıyla mekan çıkışı kameralara yakalandı. Alkolü fazla kaçıran İşler, röportaj vermek istemeyince sinirlenip küfürler savurdu. Ünlü oyuncunun o anları sosyal medyada olay oldu.

Gece saatlerinde bir mekan çıkışı görüntülenen ünlü oyuncu Nejat İşler muhabirin ısrarlı tavırlarına sinirlenerek küfretti. Yanında yakın arkadaşı bulunan İşler’in alkollü olduğu anlaşıldı.

662bc06663198a575d9bcd5a.webp

'S... GİT SEVİLEN OYUNCU DEĞİLİM’

Muhabirin 'Sevilen bir oyuncusunuz işlerden konuşalım' diyerek röportaj yapmaya çalışması üzerine Nejat İşler 'S... git. Sevilen bir oyuncu falan değilim' küfretti. Muhabirin ısrarlı tavırlarına karşı daha fazla sinirlenerek sesini yükselten Nejat İşler ortalığa küfürler savurdu. Ardından İşler, 'Beni bıraksanıza' diyerek bağırdı.

9o.webp

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Görüntüler kısa sürede sosyal medya yayılırken çoğu kullanıcı ünlü ismin haklı olduğunu savundu. 'Adam haklı yüksek promilli ve konuşmak istemiyor', diyende var 'Bu gazetecilik değil adam konuşmak istemiyor hala üstüne üstüne gidiyor' diyen de.

.webp

9.webp

