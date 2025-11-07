Ünlü oyuncu Nejat İşler, filmlerinin kamera arkası görüntülerini yayınlayan yönetmen Nuri Bilge Ceylan'a sert çıktı. Çekim setlerinin oyuncuların özeli olduğunun altını çizen İşler, “Yönetmen misin, psikolog musun, papaz mısın, nesin abi? Tamam oyunculuk yapmayı çok sevdiğini biliyoruz da bizim işimiz o ya. Ayıp yani” diyerek Bilge Ceylan’a tepki gösterdi.

Nejat İşler, yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazanan 'Kış Uykusu' filminde yer almıştı.

‘SET BİZİM İBADETHANEMİZ’

Cabas'ın YouTube'daki programına konuk olan İşler, Ceylan hakkında şunları söyledi:

"Filmlerini çektikten sonra kamera arkalarını yayınlıyor. İlk benimkini yayınlamıştı zaten, kamera arkalarında bana değil ama çok sevdiğim bir oyuncuya inanılmaz şeyler söylüyor. Bunu servis ediyor.

Set bizim ibadethanemiz. Orası özel bir yer, özelimiz bizim. Bir oyuncuya rolle, karakterle ilgili değil hayatla ilgili bir şeyler söylemeye başlıyorsan eğer ve onu da servis ediyorsan, abi yönetmen misin, papaz mısın, psikolog musun? Nesin abi?"