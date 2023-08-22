Nejat İşler ve İlayda Akdoğan'ın cesur sahneleri gündem oldu

Netflix, Mehmet Eroğlu’nun aynı adlı romanlarından uyarlanan, ilk filmi beğeni toplayan üçlemenin ikincisi Kötü Adamın 10 Günü’nü 18 Ağustos'ta yayınladı. Büyük bir heyecanla beklenen filme Nejat işler ve İlayda Akdoğan'ın cesur sahneleri damga vurdu.

Başrolünde Nejat İşler’in bulunduğu oyuncu kadrosunda; İlayda Alişan, Şenay Gürler, Hazal Subaşı, Hazal Filiz Küçükköse, İlayda Akdoğan, Rıza Kocaoğlu ve Kadir Çermik gibi isimlerin yer aldığı filmdeki sevişme sahnesi sosyal medyada gündem oldu.

Nejat işler ve İlayda Akdoğan'ın yatak sahneleri sosyal medyada çok konuşuldu. İlayda Akdoğan'ın Nejat işler'e müstehcen pozlar verdiği sahneye de yorum yağdı. Film eleştiri yağmuruna tutuldu.

Nejat işler ve İlayda Akdoğan'ın sahneleri için; 'Hiç olmamış', 'Erotik filme dönmüş', 'Adam kaç yaşında kız kaç yaşında', 'Bazı sahneleri hiç yakıştıramadım' gibi yorumlar yapıldı.