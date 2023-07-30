Nejla adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Nejla isminin anlamını araştırıyor. Peki, Nejla ne demek? Nejla isminin anlamı nedir?
NEJLA NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Nejla ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Evlat, çocuk.
- Nesil, soy, kuşak.
- Güzel gözlü kadın.
NEJLA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Nejla ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Nejla ismini koymak caizdir.