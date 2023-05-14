Nektarinin az bilinen yararları

Çukurova’nın verimli topraklarının yer aldığı Yumurtalık ilçesinde son yıllarda bodur ağaçlarla yetiştiriciliği yapılan nektarin, meyve severlerin yanı sıra üreticinin de gözdesi oldu. Üretici, ürünü dalında iken tüccarla anlaşma yaparken, Çukurova’da yetişen sulu ve büyük nektarinler, Avrupa pazarının yolunu tutuyor.

NEKTARİNİN YARARLARI

İsmi ile benzer, tadı ile akraba, ama kabuğu ile çok farklıdır nektarin. Dememiz o ki şeftali tüylerinden rahatsız olanlar için harika bir alternatiftir. Bolca sulu yapısı ile yazın bunaltan sıcaklarında ilaç gibi gelir. Bakın ilaç gibi gelen başka ne özellikleri varmış?

Kalbi Korur

İçerdiği bol miktarda potasyum ve lif sayesinde kolesterol seviyesinin dengelenmesine yardımcı olur. Dolayısı ile kalp ve damar sağlığını koruyarak kalbin uzun yıllar daha sağlıklı çalışmasını sağlar.

Tansiyonu Dengeler

Nektarin, tansiyon hastaları için ideal meyve seçeneklerinden biridir. İçeriğindeki zengin potasyum değeri sayesinde kan basıncını dengeleyerek tansiyonun kontrol altına alınmasını sağlar.

Gözleri Korur

Nektarin, içerisinde bol miktarda lutein barındırır. Bu özelliği sayesinde gözler için âdeta önemli bir besleyici görevini üstlenir. Özellikle yaş ile gelişen makula dejenerasyonu ve katarakt gibi göz rahatsızlıklarını önler. Zararlı ışınlara karşı koruma sağlar.

Sindirimi Rahatlatır

Nektarin, bol miktarda lif içeren meyvelerden biridir. Bu özelliği sayesinde bağırsaklardaki suyun emilimini düzenler, hareketlilik sağlar. Kabızlık gibi problemlerin önlenmesine yardımcı olur.

Bağışıklığı Güçlendirir

Nektarin, içerisinde bol miktarda doğal antioksidan, karotenoid, polifenol ve C vitamini barındırır. Bu özellikleri sayesinde vücudun bağışıklığını artırarak soğuk algınlığından kansere kadar birçok hastalıktan korunmayı sağlar.

Cildi Güzelleştirir

İçerisinde bulunan bio tatlandırıcılar sayesinde cildin daha sağlıklı olmasını sağlar. Ayrıca beta karoten, C vitamini, lutein gibi antioksidanlar ile cilt hücrelerinin korunup onarılmasına yardımcı olan nektarini düzenli olarak tükettiğinizde gençliğinizi uzun yıllar korumanız mümkündür.