Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi play-off turu 2’nci maçında deplasmanda Benfica’ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Fenerbahçe yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek. Uzun süredir Fenerbahçe’nin gündeminde olan Kerem Aktürkoğlu’nun 35’nci dakikada attığı golle Fenerbahçe elendi. Jose Mourinho ısrarla Kerem’i takımda görmek istediğini belirtmişti. Kerem golü attı, Fenerbahçe elendi, Mourinho apar topar yollandı, çok istediği Kerem sarı-lacivertli formayı giydi. Çok ilginç transfer oldu. Fenerbahçe bu kaotik ortamda Gençlerbirliği deplasmanına geçici teknik direktör Zeki Murat Göle ile çıktı. Aldığı 3-1 galibiyetle rahat bir nefes almış oldu. Fenerbahçe an itibariyle teknik direktör belirsizliği yaşıyor. İsimleri geçen çok değerli hocalar var.

Benim aklıma takılan soru Kerem Aktürkoğlu’nu, Jose Mourinho ısrarla istiyordu. Kendi oyun planına uygun, hızlı ve bitirici kanat oyuncusu olduğunu belirtiyordu. Yeni teknik direktör belirlendiğinde Kerem için ne düşünecek? Kendi oyun sistemine uyar mı, uymaz mı? Çok ilginç bir durum söz konusu. Üstüne üstlük yeni teknik direktör belirlenmemişken Marco Asensio özel uçakla İstanbul’a getirildi. Neler oluyor kimse anlamış değil. Üstelik Olağanüstü Seçimli Genel Kurul 13-14 Eylül tarihlerinde yapılacak. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa 20-21 Eylül tarihinde çoğunluk aranmaksızın başkanlık seçimi yapılacak. Fenerbahçe fokur-fokur kaynıyor. Bakalım neler olacak yakın zamanda göreceğiz.

Neler oluyor yahu dediğimiz diğer takım Beşiktaş. Sezona çok kötü başlayan siyah-beyazlı ekip önce Avrupa Ligi’nden elendi. Yoluna Konferans Ligi’nde devam eden Beşiktaş kendisinden oldukça zayıf, rakibi bile olamayacak Lausanne’ye elendi. Takım sahada hiçbir varlık göstermedi. Bu kadar ruhsuz oyuncu topluluğu görmemiştim. Konferans Ligi’nden elenince Ole Gunnar Solskjaer hemen yollandı. Bence geç kalınmış bir karar. Ole hoca kibar, naif ve çok beyefendi bir insan ama Beşiktaş camiasına uymadı. Ne oynatmaya çalıştığını ben anlamadım. Beşiktaş yönetimi hızlı reaksiyon alarak Sergen Yalçın’ı takımın başına getirdi. Cuma günü takımla ilk antrenmanı çıkıp Alanya karşılaşmasında takımıyla ilk maçına çıktı.

Beşiktaş aynı köy aynı kasaba. Ligin zayıf ekibi Alanyaspor’a 2-0 mağlup oldu. Yeni hoca gelmiş, takımda heyecan olması gerekirken ben hiçbir şey göremedim. Beşiktaş çok sıkıntılı bir süreçte. Oyuncu kalitesi rakiplerinin çok gerisinde. Elinde doğru dürüst kanat oyuncusu yok. Özellikle defans hattı pimi çekilmiş bomba gibi. Sergen hoca ateşten gömleği giydi. İşi çok zor. Bu oyuncu kadrosu çok hoca yer. Bakalım Milli arada nasıl gelişmeler olacak.