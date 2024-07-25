Nelly Furtado yeni bir albümle geri dönüyor

Kendisine konulan DEHB tanısından sonra zor günler geçiren Nelly Furtado müziğe bomba gibi bir dönüş planlıyor.

Furtado, El Comercio adlı haber sitesine verdiği röportajda “DEHB günlük hayatımı çok düzensiz hale getiriyor, basit bir bavulu hazırlamak bile saatlerimi alabiliyor ama stüdyolarda sadece 10 dakikada 10 şarkı yazabiliyorum. Beynim bu şekilde çalışıyor ve bu gerçeği anlamak kendimi biraz daha sevmeme yardımcı oldu ” diyen konuştu.

Nelly Furtado, ilk albümünde Brezilya müziğine meyyaldi ve birkaç farklı tarzı birleştirmeye çalıştı. San Miguel'in Azor Adaları'ndaki kalışından ilham alan Folklore albümü, adanın kültürel tarzının birleşimini yansıtıyor. Daha sonra Loose'ta Timbaland'la olan organik bağ ve dostluktan ilham aldı ve bu da onu bu ilişkiyi derinlemesine keşfetmeye yöneltti. Spirit Indestructible'da insanlıktan ilham aldığını hissetti ve o ana kadar öğrenilen dersleri ifade etmek istedi.

Bir sonraki projesi The Ride , daha alternatif bir albüm yaratma isteğini John Congleton'un yardımıyla hayata geçirdi.

Son olarak Mi Plan'da Furtado kendini her zaman hayran olduğu bir tür olan İspanyolca pop müziğini keşfetmeye adadı. Bu proje ona Juanes veya Calle 13 gibi çeşitli sanatçılarla kapsamlı işbirliği yapmasına olanak sağladı.

Bir sayıyı temsil etmekten çok, "7", Furtado'nun Las Vegas'ta Timbaland ile yeniden şarkı söylemek, yeni turlar ve yeni şarkılarını karıştırabileceği sunumlar yapmak gibi hala yapacak çok işinin olduğu sahnedeki deneyimini hatırlatıyor.

Kendini kaybetmeden kendini yeniden yapılandırmak, tarzını değiştirmek, ama özünü değiştirmemek 25 yıllık müzik kariyerinden sonra nasıl yapılacağını çok iyi bildiği bir şey. Furtado konu hakkında verdiği bir röportajda "Bulunduğum yerden çok mutluyum; yani her zaman yeni müzik yayınlayabildiğim, birçok yeni sanatçıyla işbirliği yapabildiğim ve yeni nesillerin keyif alabileceği daha fazla remiks yapabildiğim için" diyor.