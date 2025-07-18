Nelson öyle bir şey yapmış ki! Galatasaray biletini bu yüzden kesmiş

Galatasaray'a Ağustos 2021'de 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Danimarkalı stoper Victor Nelsson şu an istenmeyen kişi durumunda. Teknik direktör Okan Buruk'un kesinlikle takımda düşünmediğini belirttiği futbolcu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci İbrahim Seten 343 YouTube kanalında yaptığı açıklamada Nelsson'un Kemerburgaz'da yaptıklarını anlattı. Seten'in anlatımıyla Kemerburgaz'da şunlar yaşandı:

Galatasaray'da antreman var. Nelsson, öyle bir şapkayla geliyor ki. Şapkanın üstünde 'Bu işe yerinde çalışmak istemiyorum' yazıyor. Takım arkadaşları ve tekhik heyek bu olaya tepki gösteriyor. Sevilla zamanında Galatasaray'a 18 milyon euro teklif yapmış. Keşke o zaman gönderilseymiş. Sevilla'ya gitmesine izin vermeyince oyuncuyla sarı kırmızılıların bağları kopuyor."

Nelsson geçen sezonun devre arasında oyuncunun sözleşmesini 2026-2027'ye kadar uzatarak Roma'ya kirlanmıştı. İtalyan takımı, Nelsson'un 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmadı. Danimarkalı futbolcunun bir an önce elden çıkarılması için yönetim çalışmalarını sürdürüyor. Danimarkalı futbolcu Galatasaray forması ile 144 karşılaşmaya çıktı. Dört kez gol sevinci yaşayan Nelson'un bir asisti bulunuyor.