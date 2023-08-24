Nelsson'a talih kuşu. İngiltere devi peşine düştü

Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına giren ve Galatasaray taraftarının sevilen oyuncusu olan Victor Nelsson'un peşine Premier Lig devi düştü.

Nelsson'a talih kuşu. İngiltere devi peşine düştü

Galatasaray'a iki sezon önce katılan ve performansıyla adından söz ettiren Victor Nelsson için yeni bir transfer gelişmesi ortaya çıktı.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Arsenal'de sakatlık yaşayan Jurrien Timber'in ardından stoper transferi için harekete geçildiği yazıldı.

Haberin detayında ise bölge için 4 aday olduğu ve Victor Nelsson'un bunlardan birisi olduğu belirtildi.

Danimarkalı stoperin 2026 yazına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.

Victor Nelsson, bu sezon 6 resmi maçta toplam 540 dakika forma giydi.

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