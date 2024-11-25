Nelsson’a talip olan İspanyol kulübünün planı ortaya çıktı

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Nelsson’a talip olan İspanyol kulübünün planı ortaya çıktı

Galatasaray’dan ayrılması gündeme gelen Victor Nelsson’a İspanyol kulübü devreye girmeye hazırlanıyor. Çıkan haberlere göre Tecrübeli savunmacıyı transfer etmek isteyen takım iki aşamalı planını devreye alacak.

Galatasaray'da bu sezon forma bulmakta zorlanan Victor Nelsson'a Real Betis'in talip olduğu iddia edildi.

Todofichajes'in haberine göre; savunma hattını güçlendirmek isteyen Betis'te sportif direktör Manu Fajardo, Danimarkalı futbolcunun sarı kırmızılı kulüpteki mevcut durumundan faydalanarak transferi bitirmek istiyor.

Haber detayında Nelsson'un Galatasaray'da eskisi kadar itibar görmediği, 2026 yılında sona erecek sözleşmesini uzatmak istemediği ileri sürülerek futbolcunun Real Betis'e gitmeye hazır olduğu kaydedildi.

Manuel Pellegrini'nin teknik direktörlüğünü yaptığı LaLiga kulübünün, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için iki yol deneyeceği belirtildi.

Buna göre Real Betis, Victor Nelsson'u ilk önce ara transfer döneminde satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor.

Ocak ayında anlaşmanın olmaması halinde ise bu kez sezon sonu beklenecek ve futbolcunun sözleşmesinin bitimine bir yıl kalacak olmasından faydalanılarak makul bir bonservis bedeliyle transfer bitirilmeye çalışılacak.

Galatasaray'da bu sezon 11 maça çıkan Victor Nelsson 534 dakika sahada kaldı.

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