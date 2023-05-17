Nelsson'un kaşına 15 dikiş

Galatasaray'ın kulüp doktoru Yener İnce, Eze ile çarpışıp yerde kalan Nelsson'un kaşına 15 dikiş attıklarını dile getirdi.

Nelsson'un kaşına 15 dikiş

İstanbulspor maçında Emeka Eze ile çarpışan Galatasaraylı futbolcu Victor Nelsson'un sağ kaşına 15 dikiş atıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarına bilgi veren Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce, Danimarkalı futbolcunun durumuyla ilgili bilgi verirken, "Nelsson'un kaşına 15 dikiş attık." ifadelerini kullandı.

Mücadelenin ilk yarısında, rakip ceza sahasında Emeka Eze ile birlikte hava topuna çıkan 24 yaşındaki oyuncu, rakibiyle çarpıştı ve mücadelenin kalanında sargıyla oynadı. (AA)

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