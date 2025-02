Nelsson’un yeni takımı ortaya çıktı! Prensip anlaşmasına vardılar

Galatasaray’dan ayrılması beklenen Nelsson Gaziantep FK maçı kadrosuna alınmadı. Son antrenmana katılmayan Danimarkalı savunmacı ile ilgili yapılan açıklamada “Son antrenmana katılmayan Victor Nelsson, muhtemel bir transfer ihtimali nedeniyle kendi isteği doğrultusunda kamp kadrosunda yer almamıştır” ifadeleri yer aldı.

Daha önce İspanya’dan talipleri olan Nelsoon’un yeni takımı ortaya çıktı. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, 26 yaşındaki savunmacının Roma’ya gitmesinin beklendiğini yazdı. Romano, Galatasaray’ın İtalyan ekibi ile prensip anlaşmasına varıldığını söyledi.

????????⏳ Victor Nelsson, on the verge of joining AS Roma from Galatasaray as deal between clubs is agreed in principle.



Time to check documents in the morning as Nelsson already accepted Roma move. pic.twitter.com/d4zRaToHJc