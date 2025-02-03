Nelsson’un yeni takımı ortaya çıktı! Prensip anlaşmasına vardılar

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Nelsson’un yeni takımı ortaya çıktı! Prensip anlaşmasına vardılar

Galatasaray’dan ayrılması beklenen Nelsson’un yeni takımı ortaya çıktı. Danimarkalı savunmacının yeni durağının İtalya olacağı öğrenildi.

Galatasaray’dan ayrılması beklenen Nelsson Gaziantep FK maçı kadrosuna alınmadı. Son antrenmana katılmayan Danimarkalı savunmacı ile ilgili yapılan açıklamada “Son antrenmana katılmayan Victor Nelsson, muhtemel bir transfer ihtimali nedeniyle kendi isteği doğrultusunda kamp kadrosunda yer almamıştır” ifadeleri yer aldı.

Daha önce İspanya’dan talipleri olan Nelsoon’un yeni takımı ortaya çıktı. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, 26 yaşındaki savunmacının Roma’ya gitmesinin beklendiğini yazdı. Romano, Galatasaray’ın İtalyan ekibi ile prensip anlaşmasına varıldığını söyledi.

Galatasaray forması ile toplam 144 maça çıkan Nelsson 4 gol attı ve 1 asist yaptı. Nelsson, fazla forma şansı bulamadığı için ayrılmak istediğini belirtmiş, Teknik Direktör Okan buruk ve yönetim bu talebe olumlu yanıt vermişti.

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