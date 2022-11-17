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Nemrut Dağı'na yılın ilk karı yağdı

UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı zirvesine sezonun ilk karı yağdı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 02:05
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Nemrut Dağı'na yılın ilk karı yağdı

Nemrut Dağı'na yılın ilk karı yağdı
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Devasa heykellerin bulunduğu Nemrut Dağı turizm sezonun son turistlerini ağırlıyor. Kış mevsimine girilmesiyle birlikte sezon ilk karı yağdı. Zirveye çıkan turistler kar sürprizi ile karşılaştı.

TRT Haber’in aktardığına göre; Adıyaman merkez ve rakımı düşük yerlerde gün boyu yağmur yağışı etkili olurken, Nemrut Dağı sezonun ilk karını gördü.

Heykellerin bir kısmı beyaza büründü. Turistler hem zirvenin hem de karın tadını çıkardı.

Zirvede kar yağışıyla birlikte sis de etkili oldu. 

Nemrut Dağı'na yılın ilk karı yağdı

Nemrut Dağı'na yılın ilk karı yağdı

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