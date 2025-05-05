'Nemrut'un Develeri' Milli Parkla dünyaya açılacak: Yok olma tehlikesi ile karşı karşıyaydı!

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Nemrut Krater Dağı çıkışında yer alan Nemrut Develeri bölgesini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Programa, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ergin Güven ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu da eşlik etti.

Vali Karakaya, Bitlis’in eşsiz bir destinasyon olduğunu vurgulayarak, volkanik patlama sonucu oluşan ve görsel bir şölen sunan 26 kayaç yapıdan oluşan Nemrut Develeri’nin korunarak geleceğe taşınması için çalışmalar başlatılacağını ifade etti.

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Bölgenin sit alanı olduğunu hatırlatan Karakaya, “Nemrut kalderasıyla ilgili yürüttüğümüz daha kapsamlı milli park ve jeopark çalışmalarının bir parçası olarak bu alanı değerlendireceğiz. Vatandaşlarımızın burada sevdikleriyle keyifli vakit geçirip güzel fotoğraflar çekebileceği bir ziyaret alanı oluşturmak için çaba göstereceğiz.” dedi.

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Vali Karakaya, halk arasında “Nemrut Develeri” olarak bilinen bölgede 26 kayaç yapı bulunduğunu belirterek, “Bitlis, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla çok özel bir şehir. 15. yüzyılda gerçekleştiği düşünülen bir volkanik patlama sonrası oluşan bu 26 kayaç yapı, halk arasında Nemrut Develeri olarak adlandırılıyor. Bölge, yöresel efsanelerle de zenginleşmiş durumda. Volkanik patlama sonucu ortaya çıkan bu kayaçlar, ziyaretçilere muhteşem bir görsel şölen sunuyor.” diye konuştu.

Bölgenin koruma altına alınarak kayaçların geleceğe aktarılması için çalışmalar başlatılacağını vurgulayan Karakaya, “Bu alanı koruma altına almayı planlıyoruz. Kültürel, tarihi ve doğal bir değer olduğu için vatandaşlarla bağını koparmadan, koruma-kullanma dengesi çerçevesinde hareket edeceğiz. Nemrut kalderasıyla ilgili daha geniş kapsamlı milli park ve jeopark projelerimiz içinde bu kayaç yapılarını değerlendireceğiz.

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Vatandaşlarımızın burada güzel anılar biriktirip sevdikleriyle keyifli vakit geçirebileceği bir alan yaratmak için çalışacağız. Bu çalışmaları, rastgele değil, bilimsel bir yaklaşımla yürüteceğiz. Herkesi, tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle adeta bir yeryüzü cenneti olan kadim şehir Bitlis’e davet ediyorum.” şeklinde sözlerini tamamladı.

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