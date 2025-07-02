Nemrut’un kalbi kırılıyor! Bunlar son çırpınışları

Düzenleme: Kaynak: İHA
Nemrut’un kalbi kırılıyor! Bunlar son çırpınışları

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası’ndaki Kalp Gölü, kuraklık tehdidiyle karşı karşıya. Su seviyesi dramatik şekilde düşerken, gölün ikonik kalp şekli kayboluyor. İklim değişikliği, bu doğal güzelliği yok olma tehlikesiyle yüz yüze bırakıyor.

Nemrut Kalderası’ndaki göllerden biri olan ve şeklinden dolayı “Kalp Gölü” adını alan göl, ciddi bir kuraklık tehdidi altında. Gölün çoğu kururken, dronla havadan çekilen görüntüler su seviyesindeki çarpıcı düşüşü açıkça gösterdi.

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Doğal güzelliğiyle her yıl binlerce doğaseveri çeken Nemrut Kalderası’ndaki Kalp Gölü, aşırı sıcaklık ve yetersiz yağış nedeniyle ciddi oranda su kaybetti.

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Gölün ikonik kalp şekli neredeyse tamamen yok olurken, suyun çekildiği alanlarda yeşeren otlar, çatlamış topraklar ve kuru zemin dikkat çekti.

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Gölü ziyaret eden vatandaşlar da bu duruma işaret ederek, geçen yıllara göre göl seviyesinde belirgin bir azalma olduğunu vurguladı.

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Ziyaretçilerden bazıları, geçen yıl aynı dönemde gölün tamamen dolu olduğunu, şimdi ise suyun neredeyse yarısından fazlasının çekildiğini belirtti.

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Dronla çekilen görüntülerde göl yatağının büyük kısmının kuruduğu ve su seviyesinin ciddi şekilde düştüğü açıkça görülürken, uzmanlar, Kalp Gölü gibi hassas ekosistemlerin iklim değişikliği ve insan kaynaklı etkilerden kolayca zarar gördüğünü ifade etti.

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