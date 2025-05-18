Nemrut’un maskot ayıları kış uykusundan uyandı

Bitlis'in Ahlat, Güroymak ve Tatvan ilçe sınırları içinde bulunan Nemrut Kalderası'nda yolların açılmasıyla birlikte bölgede turizm sezonu da resmen başlamış oldu. Eşsiz doğal güzellikleriyle dikkat çeken kaldera, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görürken, halk tarafından Nemrut'un maskotları olarak bilinen ayılar da kış uykusundan uyandı.

İnsan hareketliliğinin artmasına paralel olarak yabani hayvanların da yavaş yavaş göründüğü Nemrut Krater Gölü etrafında ayılar da ortaya çıkarak yiyecek arama telaşına düştü.

Bölgede uzun yıllardır doğa gözlemleri yapan doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen, özellikle bozayıların artık daha sık görülmeye başladığını belirtti.

Davranışsal rehabilitasyon sürecinde olan bu hayvanlara karşı ziyaretçilerin ilk aylarda göstereceği yaklaşımın büyük önem taşıdığını vurgulayan Önen, önümüzdeki aylarda bölgede insan yoğunluğunun daha da artmasının beklendiğini ifade etti. Dr. Önen, doğal yaşam alanlarının zarar görmemesi için yetkili kurumların uyarılarına mutlaka uyulması gerektiğinin altını çizerken, bazı vatandaşların iyi niyetle vahşi hayvanları besleme eğilimi gösterebildiğini de sözlerine ekledi.

Önen, bu davranışın hayvanların doğal beslenme alışkanlıklarını bozduğunu ve onların insanlara yaklaşmasına neden olduğunu dile getirerek, "Sonuçta bu canlılar doğaları gereği vahşi yapıdadır. İnsanlara yönelik tehlikeli saldırılar yaşanabilir ve bu durum toplum sağlığı ve güvenliğini riske atar. Bu tür olaylara geçmiş yıllarda tanık olduk" dedi.

Önen, açıklamasının devamında ise şöyle konuştu: "Yetkililer, bölgeye yemek artıkları bırakılmaması, mangal yapılmaması ve hayvanların elle beslenmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor. Geçmişte yapılan bu tür hatalı uygulamaların hem insanlara hem de yaban hayvanlarına zarar verdiği ifade ediliyor. Yaban hayatının korunmasının ekolojik denge açısından kritik önem taşıyor. Doğal alanlardaki hayvan popülasyonunun sürdürülebilir şekilde korunabilmesi için doğada kendi besinlerini bulmalarının teşvik edilmesi gerekiyor. Ormanlık alanlara meyve ağaçlarının dikilmesi, ayıların beslendiği diğer canlı popülasyonların korunması gibi uygulamalar bu canlıların doğal beslenme davranışlarını destekleyebilir."