Nenad Bjelica ayağının tozuyla müze ve stadyumu gezdi

Turgay Beşyıldız-Yeniçağ

Trabzonspor’un 12’ nci yabancı, toplam da 45’nci teknik direktörü olan Nenad Bjelica, Trabzonspor kulübünün tarihi başarılarının yer aldığı Trabzonspor Şamil Ekinci Müzesi’ni ve Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nu gelir gelmez gezip, ziyaret etti.

Hırvat çalıştırıcı Bjelica, Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun ve müze kurulunda görev yapan diğer isimlerden, müzede yer alan tarihi başarılar, kupalar ve diğer materyaller ile ilgili bilgiler aldı.

Bjelica, müze ziyaretinin ardından Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nu da Bordo Mavili iki yönetim kurulu üyesi; Ali Haydar Gedikli ve Derviş Köz eşliğinde gezerek, duygu ve düşüncelerini içeren açıklamalarda bulundu.

51 yaşındaki Bjelica, stadyum da yaptığı açıklamada şu ifadelerine yer verdi: “Gerçekten çok mutlu ve gururlu hissediyorum kendimi. Bu büyük takımın, büyük taraftarın bir parçası olabilmek, onlarla olabilmek benim için büyük bir gurur. Bugün takımla beraber ilk iş günüm olacak, onlarla ilk defa beraber çalışacağız. Bunun için şimdiden sabırsızlandığımı söyleyebilirim. Bu takımın daha da iyi olabilmesi için elimden geleni yapacağım. Birçok mesaj aldım taraftarlarımızdan, buraya gelmeden önce de Trabzonspor’u takip ediyordum.

Daha önce de zaten bilgim vardı. İlk anlaştığımız andan itibaren taraftarlarımız sosyal medya üzerinden o kadar güzel şeyler söylediler ki, beni de çok mutlu ettiler. Hoca ekibi ve oyuncular olarak, takımımız için elimizden gelen her şeyi yapan insanlarız. Taraftarlarımızın desteği olmadan ve gösterdikleri bu sevgi olmadan bunu başarmamız mümkün olmayacaktır. Bu takım henüz bir sene önce çok büyük başarılar elde etti, onu tekrarlayabiliriz ancak bunu beraber olursak yapabiliriz. Onlardan tek isteğimiz bize zaman tanımalarıdır. Bu takımı ait olduğu yere tekrardan ulaştıracağımıza da eminim. Yeter ki birlik olalım, inanalım”

Öte yandan; Bjelica, Trabzonspor ile bugün, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde ilk idmanına çıkacak ve ardından Bordo Mavili kafileyle birlikte özel bir uçakla Sivas’a giderek, yarın akşamki Sivaspor maçı için kampa girecek.