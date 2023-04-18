Nenad Bjelica İstanbul'a geldi! İş bitti gibi

‘’Trabzonspor 45’nci teknik adamı ile yarın yaklaşık 1,5 yıllık bir sözleşme imzalayacak’’

Nenad Bjelica İstanbul'a geldi! İş bitti gibi

Turgay Beşyıldız-Yeniçağ
Trabzonspor'da teknik direktör konusunda son günlerde sular durulmazken, yaşanan anlık sıcak gelişmeler nihayet yarın sonuçlanıyor.
Bordo Mavililerin 45’nci teknik adamı olacak olan Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica, bu gece yarısı Zagreb- İstanbul seferini yapan tarifeli bir uçakla, İstanbul Yeni Havalimanı’na iniş yaptı.
Pazar gecesi, Beşiktaş takımını özellikle ikinci yarı sahasına hapseden Trabzonspor, deneyimli Hırvat teknik adam Nenad Bjelica ile prensip anlaşmasına varıp, tam detayları yarın başkan Ertuğrul Doğanın ofisinde görüşmek üzere, kendisini İstanbul’a davet etmişti.
Uçak saatlerinin gecikmesi nedeniyle İstanbul’a rötarlı gelen Hırvat teknik adamın, perşembe günü gecesi ayağının tozuyla Sivas deplasmanın da takımın başına geçmek istemesi, Trabzonspor yönetiminin kurmaylarından da takdirle karşılandı.
Fakat, bugün imzaların atılması nedeniyle karşılaşmaya iki günlük bir zaman kalacağı için, çarşamba günü takımın başında idmana çıksa bile, resmi yazışma ve evrakların yetişip yetişmemesi söz konusu. Bunun mümkün olması şimdilik zor gibi görünüyor. Bu yüzden Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda takımın başında yine İhsan Derelioğlu’nun olması, daha mantıklı gözüküyor.
Trabzonspor’un 56 yıllık tarihinde 45. Teknik adamı olacak olan Nenad Bjelica ile yaklaşık 1,5 yılık bir sözleşme için prensip anlaşmasına varılmasına rağmen, detayları görüşmek için Türkiye'ye davet eden Bordo Mavililer, son ve net kararlarını bugün ‘’Bjelica’’ olarak vermelerine artık kesin gözüyle bakılıyor. Özellikle maddi konularda Bordo Mavili kurmaylara karşı çok diretmemesi ve zorluk çıkarmaması, başkan Doğan’ın da elini rahatlattı.
İstanbul’a 6 kişilik yardımcı teknik ekibiyle birlikte gelen Bjelica, FC Karnten, FC Lustenau, WAC- St.Andra, Austria Wien, Spezia Calcio, Lech Ponzan, Dinamo Zagrep ve en son Hırvatistan’ın NK Osijek takımlarını çalıştırmıştı. Yaklaşık bir yıldır kulüpsüz olan 52 yaşındaki teknik adam Nenad Bjelica, Hırvatistan U19 ile A Milli Takımlarını da bir dönem çalıştırmış, güzel işlere imza atmıştı.
Öte yandan, Scout havuzu çok geniş olan Bjelica’nın, önümüzdeki sezon takımın yapılanması için, bu havuzundan da faydalanmak isteyen Bordo Mavililer; Avusturya Wien ile Şampiyonlar Ligi’nde iyi bir performans göstermiş olan teknik adam ile neredeyse her konuda anlaştı.
Dinamo Zagrep’te de iyi ve uzun bir dönem geçirip tam 100 maçta takımın başında sahaya çıkan Osijek doğumlu UEFA Pro-Lisans sahibi Bjelica, en son memleketinin takımı Osijek ile Hırvatistan Ligi’nde boy göstermişti. Bjelica, genelde 4-2-3-1 düzenini tercih eden ve agresif, hırslı ve istekli ve de heyecanlı bir teknik adam fotoğrafıyla biliniyor.
Senka Bjelica ile evli olan, Luka ve Luan adlarında iki yetişkin evlat babası olan Bjelica, futbolculuk kariyerinde de uzun süre Hırvatistan’da ve Avrupa’da değişik kulüplerde forma giymişti.
Yarın atılacak olan resmi imzalardan sonra; Hırvat teknik adam, resmen son Süper Lig şampiyonu olan Trabzonspor’un 45’nci teknik adamı olarak göreve başlayacak.

Öne Çıkanlar
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e 'Bu site 15 Mayıs'ta açılacak' reklamı verdi
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Rusların sosyal medyayı nasıl manipüle ettiği ortaya çıktı. Akıl almaz yöntemleri ABD’nin istihbarat raporuna yansıdı
Son Haberler
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı Dünya
T-Rex iskeleti açık artırmayla 6,2 milyon dolara satıldı
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı Siyaset
Saadet Partisi Genel Merkezi'ne dev Kılıçdaroğlu posteri asıldı
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu Kültür Sanat
‘42. İstanbul Film Festivali’ ödülleri sahiplerini buldu
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum Siyaset
Akşener ve Yavaş emekli astsubaylar ile buluştu: Kılıçdaroğlu'na ve İYİ Parti'ye oy istiyorum
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül Dünya
ABD'den Hizbullah lideri için 7 milyon dolar ödül
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız Siyaset
Mansur Yavaş'tan net ‘14 Mayıs’ mesajı: Kılıçdaroğlu'nu Kızılay'dan Çankaya'ya kadar kortejlerle götürüp yerine oturtacağız
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı Teknoloji - Otomotiv
Intel kripto madenciliğinde kullanılan çip serisinin üretimini sonlandırdı