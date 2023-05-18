Nenad Bjelica'dan flaş itiraf

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Nenad Bjelica, galibiyetinden dolayı Fenerbahçe'yi kutladı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Bjelica, sarı-lacivertlilerin galibiyeti hak ettiğini belirtti.

Mağlubiyete rağmen net pozisyonlar yakaladıklarını anlatan Bjelica, "Fenerbahçe'yi kutlayarak başlıyorum. Daha iyi olan ve galibiyeti hak eden onlardı. İlk yarıda 1-0'dan sonra dahi çok net pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı rakibimiz baskı oluşturduğu bölümde golü buldu. Maç 3-0'a geldiğinde dahi çok net fırsatlarımız vardı. Fenerbahçe'ye karşı oynuyorsanız bulduğunuz fırsatları değerlendirmelisiniz. Son dokunuş anında günümüzde değildik. Bunları değerlendiremezseniz işiniz kolay olmuyor." diye konuştu.

Visca'nın sağ kanat pozisyonunda bugüne özel oynatıldığını ve iyi iş çıkardığını aktaran deneyimli çalıştırıcı, "Visca'nın gayet iyi oynadığını düşünüyorum. Maç 2-0 iken 4 değişiklik yaptık çünkü bazen takımın ritmini artırmanız gerekir. Biz de bunu yapmaya çalıştık. Önümüzdeki sene bizimle devam edecek oyunculara şans vermeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Trezeguet'in sakatlığının bulunduğunu bu sebeple ilk 11'de başlamadığını aktaran Bjelica, "Trezeguet'i oynatsaydık Abdülkadir Ömür'ü soracaktınız. Gelecek sene taraftarlarımıza şunu vadediyoruz. Fiziksel olarak daha iyi olacağız, daha kompakt, baskıyı daha iyi yapan bir takım olacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

(AA)