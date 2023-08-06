Nenad Bjelica'dan Trabzonspor akademisine ziyaret

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, kulübün akademisini ziyaret etti. Ziyaret sonunda Hırvat teknik adama plaket takdim edildi.

KAYNAK: İHA
Nenad Bjelica'dan Trabzonspor akademisine ziyaret

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, bordo-mavili kulübün akademisinin yönetim ve teknik heyeti ile bir araya geldi.

Trabzon Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıda Teknik Direktör Nenad Bjelica, Gençlik Geliştirme Direktörü İlker Erdem’den altyapıdaki mevcut durum ve yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi alırken en yakın zamanda ekibiyle birlikte akademiyi ziyaret edeceğini dile getirdi.

Trabzonspor Gençlik Geliştirme Direktörü İlker Erdem tarafından Teknik Direktör Nenad Bjelica’ya üzerinde isminin yazılı olduğu plaket takdim edilirken, toplantı toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. (İHA)

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