Nenad Bjelica'nın gözü yeni sezonda

Trabzonspor'un Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Başakşehir mağlubiyetinin ardından yapacaklarını artık çok iyi bildiklerini ifade etti.

Nenad Bjelica'nın gözü yeni sezonda

Trabzonspor'un Hırvat teknik direktörü Nenad Bjelica, ligin son haftasında deplasmanda Başakşehir'e 3-1 kaybedilen maçın ardından konuştu.

Nenad Bjelica'nın açıklamaları şu şekilde;

-Başakşehir'i kutluyorum. Biz kendi adımıza bakınca, gayet iyi bir mücadele verdik. 80. dakikaya kadar iki tarafa gidebilecek açık bir maç vardı. O dakikaya kadar iyi oynadık. Eksik olan çok sayıda oyuncularımız var, 13 oyuncu tam. İlk kez oynayan genç oyuncularımız da vardı. Mücadeleleri ve formları nedeniyle gururlu ve mutluyum. Tüm şartları düşündüğünüzde, gerçekten o dakikaya kadar direnç gösterdik, iyi oynadık.

-Sezon başında koyulan hedeflerin tamamının kaybedildiği kritik bir dönemde böylesine bir takımı devralmak kolay değil, kolay olmadı. Geldikten sonra 45 gün geçti. İlk andan itibaren hedef enerjiyi değiştirmekti. Bunu yaptık. İlk birkaç maç hariç, son oynadığımız maçlarda fizik, teknik ve taktik açıdan daha iyi bir duruş gösterdik. Geldiğimiz ilk andan itibaren çıkardığımız işten gurur duyuyorum. 45 günde takımı tanıma fırsatı bulduk. Yapacaklarımızı çok net biliyoruz artık.

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