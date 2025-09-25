Nene: "Çok büyük hayal kırıklığına uğradık"

Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Dinamo Zagreb’e 3-1 mağlup olan Fenerbahçe’de Dorgeles Nene, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada hayal kırıklığını dile getirdi.

UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Dinamo Zagreb deplasmanından 3-1’lik mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe’de, Dorgeles Nene maç sonrası TRT Spor'a konuştu. Genç oyuncu, performanslarından memnun olmadığını belirtirken taraftara mesaj gönderdi.

“DAHA ÇOK ÇALIŞMALIYIZ"

Nene şu ifadeleri kullandı:

“Herkes aynı düşünüyordur zannediyorum. Çok büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyiz. Çok daha iyisini ortaya koymamız gerekiyordu. Daha iyi oyun ve 3 puanlar için daha çok çalışmalı ve maksimumu sahaya yansıtmalıyız.Kafamızı kaldırmalı, daha çok çalışmalı ve taraftarımızı mutlu etmeliyiz.”

