NEOM'dan Barış Alper Yılmaz kararı!

Suudi Arabistan'da 1 Ocak'ta başlayacak olan transfer sezonu, Galatasaray için yeniden büyük bir sorunun habercisi olarak görülüyor. Özellikle NEOM'un milli futbolcu Barış Alper Yılmaz için ısrarcı tavrını sürdürmesi, Sarı-kırmızılı camiada tansiyonu yükseltiyor.

NEOM BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN VAZGEÇMİYOR!

Suudi kulübü, 1 Ocak itibarıyla başlayacak transfer döneminde oyuncu için yeni bir teklif hazırlığında ve yeniden Galatasaray'ın kapısını çalacak.



Geçtiğimiz ay NEOM, 25 yaşındaki Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a 30+5 milyon euro tutarında bir teklif sunmuştu. Ancak Galatasaray yönetimi, bu teklifi reddederek oyuncu için 60 milyon euro talebinde bulunmuştu. Ayrıca, Suudi kulübünün milli oyuncuya yıllık 12 milyon euro maaş önerdiği öne sürülmüştü.

