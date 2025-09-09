NEOM'dan Barış Alper Yılmaz kararı!

Suudi Arabistan ekibi NEOM, Galatasaray'da forma giyen milli oyuncu Barış Alper Yılmaz için Süper Lig tarihine geçecek bir teklif yapmış ancak olumsuz yanıt almıştı. Sarı-kırmızılıların satmak istemediği yıldız oyuncu için NEOM'un çarpıcı bir karar aldığı kaydedildi.

Suudi Arabistan'da 1 Ocak'ta başlayacak olan transfer sezonu, Galatasaray için yeniden büyük bir sorunun habercisi olarak görülüyor. Özellikle NEOM'un milli futbolcu Barış Alper Yılmaz için ısrarcı tavrını sürdürmesi, Sarı-kırmızılı camiada tansiyonu yükseltiyor.

NEOM BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN VAZGEÇMİYOR!

Suudi kulübü, 1 Ocak itibarıyla başlayacak transfer döneminde oyuncu için yeni bir teklif hazırlığında ve yeniden Galatasaray'ın kapısını çalacak.

Geçtiğimiz ay NEOM, 25 yaşındaki Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a 30+5 milyon euro tutarında bir teklif sunmuştu. Ancak Galatasaray yönetimi, bu teklifi reddederek oyuncu için 60 milyon euro talebinde bulunmuştu. Ayrıca, Suudi kulübünün milli oyuncuya yıllık 12 milyon euro maaş önerdiği öne sürülmüştü.

Altının gramı yükselişine devam ediyor! İşte altında günün son rakamı (9 Eylül 2025)
Mal varlığı sorulan Gürsel Tekin'den çok konuşulacak yanıt!
Türkiye geçen yıl 117,2 milyar dolarlık hizmet ihracatı yaptı!
Bebekler gömüldü, yetişkinler yakıldı! Konya’da 3.500 yıllık sır
Okul çantası kabusa dönüşmesin! Çocuklar tehlikede! Uzmanlar uyarılarını sıraladı
