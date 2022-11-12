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Nepal’de 5,4 büyüklüğünde deprem

Nepal'in başkenti Katmandu'nun kuzeyindeki Bajhang bölgesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 21:58
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Nepal’de 5,4 büyüklüğünde deprem

Nepal’de 5,4 büyüklüğünde deprem
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Hindistan’ın Ulusal Sismoloji Merkezi (NCS), depremin merkez üssünün Katmandu’nun 440 kilometre kuzeyindeki Bajhang olduğunu açıkladı.

NCS, can ve mal kaybının yaşanmadığı depremin, 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini belirtti.

Depremin Hindistan tarafında da hissedildiği bildirildi.

Nepal'in kuzeybatısında çarşamba meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde en az 6 kişi yaşamını yitirmişti.

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