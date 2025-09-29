Nepal'de Başbakan'a yurt dışına çıkış yasağı

Nepal'de 74 kişinin öldüğü protestolar nedeniyle eski Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli'ye yurt dışına çıkış yasağı verildi.

The Kathmandu Post gazetesine göre İçişleri Bakanlığı, protestoların şiddetle bastırılmasını soruşturan yargı komisyonunun tavsiyesi üzerine karar aldı.

Eski Başbakan Oli’nin yanı sıra eski içişleri bakanları Ramesh Lekhak ve Gokarna Mani Duwadi ile eski Ulusal Soruşturma Dairesi Başkanı Hutaraj Thapa ve eski Katmandu Bölge Müdürü Chhabi Rijal’ın pasaportları dondurularak ülke dışına çıkışları yasaklandı.

Konuya ilişkin soruşturma yürüten Yargı Komisyonu Başkanı Gauri Bahadur Karki, hesap verebilirliği sağlamak amacıyla bu kararın alındığını ve soruşturmayı etkili şekilde sürdürmek için İçişleri Bakanlığından destek talep edeceklerini söyledi.

Protestoları soruşturan komisyon, 21 Eylül'deki kabine toplantısında oluşturulmuştu.

NEPAL'DEKİ PROTESTOLAR

4 Eylül’de hükümet, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, X ve diğer sosyal medya platformlarını, lisans başvurusu yapılmadığı gerekçesiyle engellemişti.

Bu karar, gençlerin öncülüğünde büyük protestolara yol açtı.

Gösterilerde polisle çatışmalar yaşandı, 74 kişi hayatını kaybetti. Ardından birçok bakan istifa etti, protestolar ise şiddetini artırarak siyasi liderlerin evlerine ve kamu binalarına saldırılara dönüştü.

Başbakan Khadga Prasad Sharma Oli 9 Eylül’de istifa etti, binlerce mahkum hapishanelerden firar etti. 12 Eylül’de eski Yüksek Mahkeme Başkanı Sushila Karki, geçici başbakan olarak göreve başladı. Seçimlerin Mart 2026’da yapılması planlanıyor.