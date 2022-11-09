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Nepal’de 5,6 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetti

Nepal’de gerçekleşen 5,6 büyüklüğündeki depremde en az 6 kişi yaşamını yitirdi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 09:46
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Nepal’de meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetti

Nepal’de 5,6 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetti
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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Nepal'in kuzeybatısında yer alan Doti bölgesinde yerin yaklaşık 16 kilometre derinliğinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Nepal Polis Sözcüsü Ted Prasad Rai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, felakette en az 6 kişinin yaşamını yitirdiğini ve ölü sayısının artmasından endişe duyduklarını aktardı.

Ülkenin kuzeybatısındaki Sudurpashchim eyaletine bağlı Doti’de depremin hasara yol açtığını ve yaralıların da bulunduğunu ifade eden yetkililer, bölgedeki kurtarma operasyonlarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Depremin etkisi, başkent Yeni Delhi dahil Hindistan’ın bazı noktalarda hissedildi.

Nepal Başbakanı Sher Bahadur Deuba, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yaralıların hızla gerekli tıbbi yardımlara erişmesi için ilgili kuruluşları harekete geçirdiğini ifade etti.

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