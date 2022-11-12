12 Kasım 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Trafiğe kapalı yolda ezdi serbest bırakıldı. Nerede bu devlet nerede bu millet. Adaletin bu mu dünya Aleyna komada

Trafiğe kapalı yolda ezdi serbest bırakıldı. Nerede bu devlet nerede bu millet. Adaletin bu mu dünya Aleyna komada

Metrobüsten indi, otomobilin altında kaldı. Güvenlik kamerası kayıtları kazanının nasıl olduğunu gözler önüne serdi. Çünkü kaza trafiğe kapalı bir noktada meydana geldi ama sürücünün serbest kalması aileyi isyan ettirdi.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 14:42
Takip Et

Nerede bu devlet nerede bu millet. Trafiğe kapalı yolda ezdi serbest bırakıldı. Adaletin bu mu dünya Aleyna komada

Trafiğe kapalı yolda ezdi serbest bırakıldı. Nerede bu devlet nerede bu millet. Adaletin bu mu dünya Aleyna komada
+
Aa
-

Esenyurt'ta metrobüsten inerek evine dönerken Aleyna Nur Gökçe(21) araç çarpması sonucunda yoğun bakıma alındı. Sürücü Sezer H. adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı. Acılı anne Döndü Çalboğazlı, "Yavrum, salı gününden beri hastanede. Doktor 'Sadece mucize bekleyin diyor. Yavrum hostes olacaktı. Sürücü tutuklansın istiyorum" dedi.

21 yaşındaki Aleyna Nur Gökçe Esenyurt'ta yaşıyor, kuaförde çalışıyordu. Geçtiğimiz salı izinli olduğu için bir arkadaşıyla Kadıköy'de buluşmak üzere evden çıktı. Saat 20.30 sıralarında Esenyurt Haramidere Caddesi üzerindeki metrobüs durağında inerek evine yürümeye başladı. Yürürken durup bir arkadaşına da mesaj attı. Bu sırada Beylikdüzü istikametinde, bir sürücü hızla ilerliyordu, direksiyon hakimiyetini kaybedip, yol kenarına yöneldi. Otomobil AVM önünde Aleyna Nur Gökçe'ye çarptı. Otomobil ile duvar arasında sıkışan genç kız ağır yaralandı.

Aleyna Nur Gökçe, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Aile, kafatasında kırıkların mevcut olduğunu, beyin kanaması, akciğer kanaması, omuriliğinde kalçasında kol ve bacaklarında kırıkların olduğunu belirtti. Aile, adli kontrolle serbest kalan sürücü Sezer H.'nin (35) ehliyetsiz ve alkollü olduğunu öne sürdü. Hastane önünde bekleyen anne Döndü Çalboğazlı duruma tepki gösterdi.

Aleyna Nur Gökçe'nin ağabeyi Hakan Gökçe ise "Sürücü 2 ay önce ehliyetini kaptırmış. Hem ehliyetsiz hem alkollü. Kız kardeşim makineye bağlı yaşıyor şu an. Nasıl serbest bırakılıyor? Benim kız kardeşim burada yaşam mücadelesi veriyor her an ölüm haberini alabilirim ama o kişi elini kolunu sallaya sallaya geziyor" diye konuştu.

"SADECE MAKİNEYLE NEFES ALABİLİYOR"

Aleyna Nur'un babası Recep Gökçe de "Kazanın gerçekleşmesini bir arkadaşımdan haber aldım. Acım çok büyük kızım şu anda entübe makinesine bağlı yaşıyor. Bu kişi serbest bırakılıyor. Adalet istiyorum içimiz yanıyor bizim. Makineye bağlı yaşıyor, nefes alma yok, bilinç yok sadece makineyle nefes alabiliyor. Beyninden henüz tepki gelmedi" dedi.

"ÇARPTIKTAN SONRA ELİNİ YÜZÜNÜ YIKADI"

Görgü tanığı Erhan Akdeniz de, "Akşam saatlerinde burada bir araç çok hızlı geliyordu. Bir kız da AVM'ye gidiyordu, önündeki minibüs durunca, araç fren yapmayıp direkt o tarafa kırıp kıza çarptı. Sürücü kaçmadı burada bekledi. Alkollü olup olmadığından emin değilim ama lavaboya gitti, elini yüzünü yıkadı bekledi" diye konuştu.

SÜRÜCÜNÜN GELİŞİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan Esenyurt'taki AVM önünde gerçekleşen kaza güvenlik kamerası yansıdı. Görüntülerde sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil hızla yol kenarına yöneliyor. Otomobil burada Aleyna Nur Gökçe'ye çarpıyor.

"DOKTOR 'MUCİZE BEKLEYİN DİYOR', EVİMİN NEŞESİYDİ HOSTES OLACAKTI"

Anne Döndü Çalboğazlı, "Yavrum, salı gününden beri hastanede. Doktor 'Sadece mucize bekleyin' diyor. Kuran-ı Kerim okuyorum başında, başka bir şey yok. Sadece kalbi atıyor. Melekti yavrum, evimin neşesiydi. Yavrum hostes olacaktı. Sürücü tutuklansın istiyorum. Ben burada böyle değilim gece, gündüz böyleyim. Kalbim yanıyor, burayı sadece anneler anlar. Bu başka acıya benzemiyor. Anne acısını anne olan bilir. Ben her şeye katlandım ama bu çok zormuş. Sadece adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Catal
12.11.2022 15:08
Adaleti sağlamazsan yarın bir başka otomobil kendi adaletini sağlamaya kalkacaktır  
 
Catal
12.11.2022 15:07
Bu ülkede kasıtlı olarak devlet tarafından adalet sağlanmamaktadır. İnsanlar kendi adaletini kendi sağlamaya yönlendiriliyor. Adalet bakanı bunu gormezse birileri kendi adaletini kendi sağlamaya kalka  
 
vatandaş
12.11.2022 14:58
malum yukarıdan tanığı vardır! kime göre neye görer adalet!  
 
TÜM YORUMLAR (5)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
1
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
﻿AKP'li eski bakan Zeki Ergezen'in oğlu Muaz Ergezen babasını hasta yatağında ziyaret eden Mansur Yavaş’a yıllar sonra bunu reva gördü
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
2
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
﻿İtalya Başbakanı Meloni'den çarpıcı Türkiye itirafı. Milyarlarca Euro harcadık
﻿TOGG fabrikasından yeni görüntüler sızdırıldı. Araçların hepsi ışınlanmış gibi
3
﻿TOGG fabrikasından yeni görüntüler sızdırıldı. Araçların hepsi ışınlanmış gibi
﻿TOGG fabrikasından yeni görüntüler sızdırıldı. Araçların hepsi ışınlanmış gibi
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
4
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
﻿İstanbul Başakşehir SYDV işçi alacak
﻿Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı
5
﻿Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı
﻿Erdoğan- Bahçeli görüşmesinden sızan karar... Gazeteci Fatih Ergin canlı yayında açıklandı
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
6
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
﻿Bahçe duvarında kullanılmış: Eski mezar taşı korumaya alındı
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
7
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
﻿Federasyon Atatürk'ü unuttu. Maçlarda saygı duruşu yapılmadı
﻿Valerien Ismael'e sürpriz teklif: Bakın hangi takım istiyor
﻿Valerien Ismael'e sürpriz teklif: Bakın hangi takım istiyor
﻿Valerien Ismael'e sürpriz teklif: Bakın hangi takım istiyor
﻿Biden Mısır'da protesto edildi. Biden konuşurken çığlık atan eylemciler pankart açtı
﻿Biden Mısır'da protesto edildi. Biden konuşurken çığlık atan eylemciler pankart açtı
﻿Biden Mısır'da protesto edildi. Biden konuşurken çığlık atan eylemciler pankart açtı
﻿Togg'dan ön sipariş açıklaması. İlk sipariş Şubat ayında
﻿Togg'dan ön sipariş açıklaması. İlk sipariş Şubat ayında
﻿Togg'dan ön sipariş açıklaması. İlk sipariş Şubat ayında
﻿Güney Kore'nin Dünya Kupası kadrosu belli oldu
﻿Güney Kore'nin Dünya Kupası kadrosu belli oldu
﻿Güney Kore'nin Dünya Kupası kadrosu belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.